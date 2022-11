‘Neymar não é melhor que eu, só é mais famoso’, diz jogador de Gana sobre craque brasileiro

Publicidade

O meia-atacante Mohammed Kudus, do Ajax e da seleção ganesa, mostrou muita autoestima em entrevista ao jornal inglês The Guardian ao afirmar que é melhor jogador que Neymar. Na avaliação do atleta de 22 anos, o astro brasileiro, contra quem jogou em amistoso há dois meses, recebe maior atenção por ser mais conhecido, o que não torna sua qualidade incontestável.

“Ele não é melhor que eu. Ele é apenas um jogador mais famoso, isso é tudo”, afirmou Kudus, que estreia na Copa do Mundo nesta quinta-feira, 24, em duelo com Portugal, pelo Grupo H. O meia africano e Neymar se encontraram em amistoso realizado em Le Havre, no dia 23 de setembro, quando o Brasil venceu Gana por 3 a 0.

Mohammed Kudus em ação pela seleção ganesa durante amistoso contra a Nicarágua. Foto: Susana Vera/Reuters

Na ocasião, os dois jogadores protagonizaram alguns desentendimentos em campo.”Ele estava defendendo o país dele e eu estava defendendo o meu. Eu não iria deixar ele me inflamar. O que faz ele melhor, por enquanto, é que ele já conquistou muita coisa. Eu vou chegar lá em breve”, comentou o ganês.

Existe a possibilidade de que Brasil e Gana se enfrentem já nas oitavas de final da Copa do Mundo, dependendo da posição de cada um nos Grupos G e H. “Nós podemos nos encontrar de novo, certo? Eu e Neymar, parte dois. Eu tenho certeza que ele iria gostar disso”, afirmou o confiante meio-campista do Ajax.

Atual número 20 da seleção ganesa, Kudus mostrou personalidade também quando questionado se está preparado para assumir, no futuro, a camisa 10 do capitão André Ayew, ao lado de quem atua no meio de campo. “Eu tenho mais peso que a camisa 10. Nenhum número me assusta”, disparou.

A confiança ostentada por Kudus é justificada pelo grande momento que ele vive. Durante a fase de grupos da atual edição da Liga dos Campeões, foi eleito o melhor em campo duas vezes e marcou quatro gols em seis partidas, mas não foi o suficiente para conseguir uma das vagas nas oitavas de final. Contando os números de outras competições, anotou dez gols e duas assistências em 21 partidas. Recentemente, foi alvo de uma proposta do Everton, mas o Ajax fez questão de não deixá-lo sair.