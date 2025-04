Melgar x Vasco na Sul-Americana: onde assistir ao vivo, horário e escalação

Válida pela primeira rodada da fase de grupos da Sul-Americana, a partida entre Melgar e Vasco está marcada para acontecer nesta quarta, a partir das 19h (horário de Brasília). Sediado no Estádio Monumental Virgen de Chapi, em Arequipa, o jogo contará com transmissão oficial para o Brasil feita pelo streaming Paramount+.

Primeiro colocado do torneio peruano, o Melgar está em boa fase. Mesmo com uma partida a menos, o clube está um ponto à frente do segundo colocado do campeonato, o Deportivo Garcilaso. Invicto, o adversário do Vasco venceu as cinco partidas que disputou na competição nacional. Nenhuma outra equipe tem o mesmo desempenho nesta edição.

Veja onde assistir a Melgar x Vasco ao vivo Foto: Arte/Estadão

O Vasco, por sua vez, vem de uma vitória no Brasileirão. Contra o Santos, na partida de estreia da competição, o time carioca venceu em casa por 2 a 1. Também na Copa do Brasil, o clube ganhou do Nova Iguaçu na segunda rodada do torneio. No entanto, em seu estadual, foi derrotado pelo Flamengo na semifinal e não teve chance de chegar à grande decisão do Carioca.

MELGAR X VASCO: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DA SUL-AMERICANA

Data: 02/04/2025

02/04/2025 Horário: 19h (horário de Brasília)

19h (horário de Brasília) Local: Estádio Monumental Virgen de Chapi, em Arequipa (PER)

ONDE ASSISTIR A MELGAR X VASCO AO VIVO

Paramount+ (streaming)

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO MELGAR

MELGAR: Cáceda; Rodríguez, Barrios, Gonzalez e Cabanillas; Orzán, Martínez, Tandazo e Rodríguez; Liza e Bordacahar. Técnico: Walter Ribonetto.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO VASCO

VASCO: Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Mauricio Lemos e Lucas Piton; Hugo Moura, Paulinho e Phillipe Coutinho; Nuno Moreira, Garré e Vegetti. Técnico: Fábio Carille.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE MELGAR E VASCO

27/03 - Ayacucho 2 x 3 Melgar - Campeonato Peruano

- Campeonato Peruano 30/03 - Vasco 2 x 1 Santos - Brasileirão