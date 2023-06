Mesmo fora de casa, o Atlético-MG conseguiu vencer na Libertadores. No Peru, o time mineiro superou o Alianza Lima, por 1 a 0, com gol marcado por Hulk. Com o resultado, a equipe de Eduardo Coudet chegou aos nove pontos e pode até perder por 1 a 0 na última rodada, contra o Libertad fora de casa, que avança para o mata-mata.