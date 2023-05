Mesmo com um homem a mais em campo durante a reta final da partida, o Corinthians não conseguiu voltar a vencer. Nesta quarta-feira, o time paulista empatou com o Argentinos Juniors, por 0 a 0, na Libertadores e chegou em oito jogos sem vitórias na temporada, sendo sete deles com Vanderlei Luxemburgo no comando.