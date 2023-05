O Santos se complicou na Copa Sul-Americana. Jogando fora de casa, o time paulista foi superado pelo Audax Italiano, no Chile, por 2 a 1, e se manteve em terceiro lugar no grupo com duas rodadas para o fim da fase de classificação. Agora, o time de Odair Helmann não tem mais chance avançar para as oitavas de final de maneira direta e precisa torcer contra o time chileno para ficar com o segundo lugar.