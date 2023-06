O Botafogo manteve a liderança do Grupo A da Copa Sul-Americana ao segurar o empate sem gols com a LDU, nesta terça-feira à noite, no estádio Casa Blanca, em Quito, capital do Equador. Este foi o mesmo placar do primeiro turno, quando eles se enfrentaram no Rio de Janeiro. Mesmo jogando numa altitude de 2.800 metros, que provoca vários efeitos colaterais, o time carioca deixou o adversário vice-líder e agora poderá decidir a vaga em casa.