O Atlético-MG garantiu sua classificação para as oitavas de finais da Copa Libertadores avançando em segundo lugar do Grupo G. O time brasileiro jogava por um empate para conquistar sua vaga e foi o que conquistou no estádio Defensores Del Chaco, em Assunção, no Paraguai, ao buscar o 1 a 1 com o Libertad, pela última rodada da fase de grupos.