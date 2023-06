A sequência de derrotas acabou. Depois de perder duas vezes seguidas no Brasileirão, o Palmeiras venceu o Bolívar, por 4 a 0, pela Libertadores, na noite desta quinta-feira no Allianz Parque. Com gols de Rony, Artur duas vezes e Piquerez o time de Abel Ferreira chegou aos 15 pontos, assumiu a liderança do grupo C e se garantiu nas oitavas de final com a melhor campanha entre todos os 16 classificados para o mata-mata.