Assista aos melhores momentos de Tunísia 0 x 1 Austrália na Copa do Mundo

A Austrália venceu a Tunísia neste sábado, por 1 a 0, no Estádio Al Janoub, em Al Wakrah, pela segunda rodada do Grupo D da Copa do Mundo do Catar. O resultado empolga o torcedor australiano por uma vaga nas oitavas de final. Confira a tabela do Mundial no Estadão.

Austrália garantiu vitória heroica sobre a Tunísia e segue viva na Copa do Mundo. Foto: Marko Djurica/REUTERS

Com a vitória, os australianos somam três pontos, ultrapassando Tunísia e Dinamarca. A seleção da Oceania, que sonha com a sua segunda classificação para as oitavas na história — a primeira foi em 2006 —, tem os dinamarqueses como último adversário da chave, na quarta-feira, às 12h, também no Al Janoub. A Tunísia vai precisar vencer a toda poderosa França na última rodada, no mesmo horário, para sonhar com o mata-mata inédito.

