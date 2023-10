Membro da diretoria do Barcelona ataca Vini Jr. nas redes: ‘Merece um tapa por ser palhaço’

O atacante Vinícius Júnior continua sendo alvo de insultos na Espanha. Dessa vez, o ataque verbal veio de um membro da diretoria do Barcelona, arquirrival do Real Madrid, clube do brasileiro. Mikel Camps, porta-voz adjunto da diretoria da equipe catalã, criticou as ações do jogador em campo no duelo com o Braga pela Champions League nesta terça-feira. “Não é racismo, ele merece um tapa por ser palhaço e folgado. O que representam essas pedaladas desnecessárias e sem sentido no meio de campo?”, postou Camps na rede social X, antigo Twitter. Pouco depois, a publicação foi apagada. Barcelona e Real Madrid se enfrentam no fim de semana.

O lance criticado pelo dirigente do Barcelona aconteceu durante a vitória do Real Madrid sobre o Braga, em Portugal, pela terceira rodada da fase de grupos da Champions. Ele buscou driblar um defensor do time lusitano e, para tal, tentou duas pedaladas, bem característica do futebol brasileiro.

Vini Jr. tem sido alvo constante de comentários críticos à sua maneira de jogar futebol. Foto: Luis Vieira/ AP

No último fim de semana, Vini Jr. foi novamente alvo de racismo durante um jogo do Campeonato Espanhol. Jogando no Estádio Ramón Sánchez Pizjuán, o brasileiro se envolveu em uma discussão com atletas do Sevilla quando torcedores na arquibancada fizeram uma imitação de macaco em direção ao atacante.

Nesta semana, Real Madrid e Barcelona se enfrentam pelo Espanhol. No sábado, às 11h15, no Estádio Olímpico Lluís Companys, na capital catalã, acontece o grande clássico. Veja a classificação da temporada em LaLiga.