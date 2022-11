Cancela os memes: Argentina derrota o México e se mantém viva na Copa do Catar

Publicidade

O Brasil não jogou na Copa do Mundo do Catar neste sábado, mas a torcida brasileira não deixou de acompanhar as partidas, com atenção especial para o jogo entre Argentina e México. Caso fosse derrotada, a Argentina, principal rival histórica dos brasileiros, estaria eliminada precocemente, o que levou os fãs verde e amarelos a encherem a web de memes em prol dos mexicanos.

Contudo, o apoio não ajudou muito: a Argentina não jogou bem, mas venceu por 2 a 0, com belos gols de Messi e Enzo Fernández. Embora ainda sob risco de queda na primeira fase, a equipe de Lionel Scaloni está em situação bem melhor do que estava após estrear com derrota por 2 a 1 para a Arábia Saudita. Confira os melhores memes da torcida brasileira.

Brasileiros torceram pelo México durante a partida

este homem hoje é o Brasil na Copa do Mundo! pic.twitter.com/Rasgm3ycQu — Jesus (@YuriMarcal) November 26, 2022

Só digo, Brasileiro que é Brasileiro torce pro México. Tô muito mexicana hoje! 🇲🇽

Argentina e México #ARGMEX pic.twitter.com/Lr1zi13tZq — Tatianna Zeninni 🇧🇷🇵🇹🇰🇷🇯🇵 (@tatizetha) November 26, 2022

Bom dia, muchachos! Já estou pronto pra zikar a Argentina no jogo de hoje kkkkkkkk arriba Méxicooo



Vamos México - Se o México - Messi - Argentina e México #FIFAWorldCup pic.twitter.com/eQ2QJwY8KX — Reinaldo (@_rreinaldo) November 26, 2022

Hoje tem Argentina e México e a gente já ta como? pic.twitter.com/IrhzETopYN — Leonardo Lopes (@leonardo1opes) November 26, 2022

Argentina e México hoje

Eu: pic.twitter.com/HLTbXPFGC0 — Lil Ximas (@mateusximas) November 26, 2022

Argentina e méxico hoje:

Eu pic.twitter.com/nkX0lzUiJ5 — Stenio Giradelli (@Laactea) November 26, 2022

A Argentina tem três pontos ganhos e saldo de gols de +1; a Polônia lidera a chave com quatro pontos e saldo +2; a Arábia Saudita tem três pontos e saldo -1. O México, em último lugar, tem apenas um ponto e saldo de -2. O grupo terá suas últimas partidas, Argentina x Polônia e México x Arábia Saudita, na próxima quarta, 30, às 16h.

Depois do jogo, foi a vez de memes dos argentinos provocando os mexicanos virem à tona - antes da partida, diversas piadas entre torcedores dos dois países foram feitas - uma briga entre torcedores chegou a ser registrada em Doha, capital do Catar, na sexta, 25. Também não faltaram exaltações a Messi, confira.

MEU DEUS COMO EU ODEIO A ARGENTINA VAI SE FERRAR. NESSE ARGENTINA E MÉXICO EU AINDA VOU FICAR CARECA ATÉ O FINAL DO JOGO pic.twitter.com/tw6sVawvxd — 가비🇧🇷🇧🇷🇧🇷 (@Gabiirodss) November 26, 2022

messi podia ter nascido em outro país pra eu não ter que torcer por ele, com ele jogando na argentina



argentina e méxico | que golaço pic.twitter.com/onMehMh7Mw — Luluiza 🇧🇷 (@luizasone) November 26, 2022

LEO MESSI. WHEN ARGENTINA NEEDS HIM.



HUGE 🌟 pic.twitter.com/rwOrMYoIv6 — B/R Football (@brfootball) November 26, 2022

TE AMO MESSI pic.twitter.com/6xaG3yJJH0 — Agus 🇦🇷 VAMOS SCALONETA (@stuggjk) November 26, 2022

TE AMO MESSI TE AMOOO pic.twitter.com/5wALuUf6j3 — fatt 🇦🇷 lvs la scaloneta‼️| GANAMOOOS (@swtt1ny_) November 26, 2022

