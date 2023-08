Memes: problema no avião do Palmeiras diverte web e dá ‘munição’ aos rivais; confira

A delegação palmeirense teve um imprevisto na manhã desta quinta-feira. Após o massacre contra o Deportivo Pereira pela partida de ida das quartas de final da Libertadores (4 a 0), o Palmeiras encontrou um problema antes da decolagem do avião da presidente Leila Pereira, da companhia Placar. O sistema de segurança da aeronave detectou uma falha e o voo de volta para São Paulo foi adiado.

Sem previsão de volta, os jogadores e comissão técnica continuam na Colômbia. Vão deixar a aeronave em Pereira e voltar em dois trechos, um de ônibus até Cali e depois de voo fretado. Enquanto não retornam ao Brasil, o contratempo virou motivo de piada nas redes. O avião, que já foi tratado como “reforço” pela presidente do clube, fez com que palmeirenses brincassem com a própria situação; do outro lado, o episódio serviu como “munição” aos rivais, apesar da goleada alviverde na Libertadores. Confira os melhores memes selecionados pelo Estadão.

Sem condição de jogo. Internautas brincam dizendo que o avião de Leila Pereira terá de ir ao departamento médico, virando desfalque para o duelo com o Vasco, pelo Campeonato Brasileiro, no Allianz Parque, domingo.

Aposentadoria? Será que o avião palmeirense deixará os ares em definitivo? Comprado por Leila Pereira neste ano, ele é emprestado ao clube para realizar viagens para as partidas ao redor da América do Sul. Sua “estreia” foi com destino ao Rio, neste mês, para enfrentar o Fluminense.