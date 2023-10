Memes do Corinthians eliminado da Sul-Americana: web não perdoa derrota para o Fortaleza

O Corinthians está fora da Sul-Americana. A equipe de Mano Menezes sucumbiu ao Fortaleza nesta terça-feira, na Arena Castelão, e acabou eliminada do torneio continental ao perder por 2 a 0. Em campo, o time alvinegro repetiu erros, falhou em momentos decisivos e vai terminar a temporada 2023 sem nenhuma taça.

Yago Pikachu e Tinga foram os autores dos gols do Fortaleza que decretaram a queda do Corinthians na Sul-Americana. A equipe alvinegra agora tem como foco o Campeonato Brasileiro e a luta para escapar da degola.

Gustavo Mosquito é consolado por Cantillo após a eliminação do Corinthians na Sul-Americana. Foto: Jarbas Oliveira/ EFE

Nas redes sociais, os rivais vibraram com a eliminação do Corinthians na Sul-Americana. Uma série de memes viralizaram sobre a derrota e a campanha tortuosa que a equipe alvinegra fez na competição. Confira as principais reações:

