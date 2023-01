Memes da Argentina campeã da Copa ganham a internet; veja os melhores

A Copa do Mundo de 2022 guardou suas melhores emoções para a última partida do torneio. A final entre Argentina e França contou com inúmeras reviravoltas, gols, defesas e momentos de tensão que deixaram até mesmo os mais calmos dos torcedores apreensivos.

Leia também Presidente argentino agradece seleção e fala em ‘grande futuro’ após tri na Copa

Se argentinos e franceses roíam as unhas a cada gol de Lionel Messi e Kylian Mbappé, os torcedores brasileiros riam com os fatos e produziam inúmeros memes nas redes sociais. O Estadão separou as melhores postagens. Confira algumas delas:

O clima antes da partida era tudo menos amistoso.

Paris se a França perder / Paris se a França ganhar pic.twitter.com/QXpNpn89iN — Sansquer (@sansquer) December 18, 2022

O ministro do STF, Alexandre de Moraes, estava presente nas tribunas do estádio Lusail

simplesmente Alejandro de Morales pic.twitter.com/zaDdlo2mVC — Sinistra (@sinistramemes) December 18, 2022

Primeiro tempo

Com um primeiro tempo avassalador, a Argentina dominou a França e fez 2 a 0 já na etapa inicial. Kylian Mbappé, craque da seleção francesa, virou alvo de zoação por não ter aparecido no jogo.

Alemanha

O atropelo argentino no primeiro tempo trouxe péssimas memórias para a torcida brasileira, que relembrou do fatídico dia em que os alemães tabelaram pela nossa área.

Trocadilhos

Continua após a publicidade

Apesar de abrir 2 a 0 no placar, a Argentina levou o empate e sofreu um abafa nos minutos finais do segundo tempo. Lembrando o romance de Eduardo Galeano, os internautas fizeram trocadilhos com a obra mais famosa do escritor.

as zagas abertas da america latina https://t.co/3fSj1AjS8h — o hexa não vem mais (@httplfn) December 18, 2022

VAR

O terceiro gol da Argentina, feito por Lionel Messi, quase foi anulado pelo VAR. O gráfico mostrado na transmissão chamou a atenção pelo curioso posicionamento do defensor francês.

Pegaram o Papa

Até mesmo piada com o Papa Francisco, líder argentino da igreja católica, rolou na internet. O papa sempre foi um apaixonado por futebol. É torcedor do San Lorenzo.

Continua após a publicidade

Vovó argentina

Quem comemorou a conquista da Argentina foi a “Abuela lá lá lá”, senhora argentina que se tornou um talismã da torcida albiceleste durante o torneio.

FOI POR TI ABUELA LALALA pic.twitter.com/sAuOTRjtjg — мends 🦝 (@precolombismos) December 18, 2022

Sobrou para Ney

E os brasileiros, ainda ressentidos com a eliminação para a Croácia, fizeram questão de se lembrar de Neymar.

O Neymar entrando no vestiário do PSG e vendo o Messi com a taça da copa: pic.twitter.com/VB1M4UQ1EJ — Gabriel Campos (@gabscmps) December 18, 2022

Continua após a publicidade

PSG

Sobrou também para Kylian Mbappé e o possível futuro clima nos bastidores do PSG.

Mbappe no final do jogo parabenizando seu companheiro de equipe Lionel Messi pic.twitter.com/NGoBvKxmOh — Corinthians ao Contrário (@Snaihtniroccccc) December 18, 2022

Igual a Pelé

É claro, a boa e velha provocação também não poderia ficar fora. O público brasileiro fez questão de relembrar que, com a conquista do tricampeonato, a Argentina finalmente alcançou o número de Copas do Mundo de Pelé.

No Maracanã

Continua após a publicidade

Os torcedores brasileiros não esqueceram a falha de Renan Lodi na final da Copa América de 2021. O lance originou o gol da Argentina, que garantiu a vitória do time de Messi e quebrou o jejum de títulos da seleção albiceleste.

Simplesmente o homem responsável por ressuscitar a Argentina pic.twitter.com/DwlCd6jiLB — Corinthians ao Contrário (@Snaihtniroccccc) December 18, 2022

Quem é o melhor?

Cristiano Ronaldo também foi lembrado pelos fãs de Messi, que afirmam que a conquista do título mundial encerra o debate sobre qual jogador é melhor.