Memes de São Paulo 0 x 1 Santos: polêmicas de arbitragem e 2ª derrota do São Paulo viram piadas

Nas redes, as piadas com o jogo apontaram para as polêmicas da arbitragem, a postura do São Paulo e o bom desempenho do Santos. O time de Fábio Carille chegou a 19 pontos e lidera o Campeonato Estadual. O lance que definiu a partida foi um pênalti marcado para o Santos, com auxílio do VAR.

Já o São Paulo amarga a segunda derrota seguida. E, como indicaram as piadas até mesmo de torcedores do clube, foi o segundo revés para “um time da Série B”, fazendo referência a Ponte Preta e Santos, que disputam a segunda divisão em 2024.