Demissão de Vítor Pereira no Flamengo gera memes da torcida corintiana e rubro-negra; confira

Após revés para o Fluminense na final do Campeonato Carioca, domingo, a diretoria do Flamengo decidiu nesta terça-feira pela demissão de Vítor Pereira. Enquanto o momento pode ser de tristeza para alguns, a torcida do Corinthians — ex-clube do treinador português — comemora o insucesso do técnico no Rio; além dela, os rivais do Flamengo e o próprio torcedor rubro-negro também foram às redes brincar com a situação.

Logo após o clube anunciar oficialmente a saída do técnico português em suas redes, usuários postaram centenas de memes, comemorando e brincando com a situação. Na própria página oficial do Flamengo no twitter, milhares de torcedores comentaram brincando com a queda de VP, que vai embolsar R$ 15 milhões de multa.

🚨EXCLUSIVO: Veja as últimas palavras de Vitor Pereira como técnico do Flamengopic.twitter.com/LZG2nGDWGv — Cortinas Rage Comics (@sccpragecomics) April 11, 2023

Corintianos lembraram da relação de Vítor Pereira com o clube na última temporada. Ao fim do ano, o treinador afirmou que problemas familiares com a sogra o impossibilitaram de seguir no Brasil; menos de um mês depois, acertou sua ida ao Flamengo.

Neste vídeo, corintianos brincam que o fracasso do treinador remete à torcida pelo clube paulista. Na última temporada, o Corinthians foi eliminado na Libertadores e perdeu a decisão da Copa do Brasil para o Flamengo. Seria uma vingança do treinador?

O Vitor pereira depois de fazer o Flamengo perder 5 títulos em 3 meses e ainda ganhar 15 milhões pic.twitter.com/NR6S3FGhdb — 𝑚𝒆𝒍𝒊𝒔𝒔𝒂 ˢᶜᶜᵖ (@megrassmann) April 11, 2023

O Flamengo, até abril, perdeu as cinco competições que disputou no ano: Supercopa do Brasil, Mundial de Clubes, Recopa Sul-Americana, Taça Guanabara e Campeonato Carioca. Com os resultados, a diretoria flamenguista decidiu pagar a multa para demitir Vítor Pereira: cerca de R$ 15 milhões.

Continua após a publicidade

Diretoria do flamengo já tem em mãos a lista de técnicos estrangeiros pra substituir Vitor Pereira



- 🇳🇱 Van der Lei

- 🇦🇷 Hermano Menezes

- 🇺🇲 Jayr Adventure

- 🇬🇧 Liska Crazy

- 🇯🇵 Doo ri Vao

- 🇰🇷 Ka ri Lee

- 🇪🇸 Cristován

- 🇫🇷 Osvald di Olivier

- 🇸🇦 Al-beel Bragah

- 🇩🇪 Nëî Frank — Cortinas ao Contrário | Mateus (@Snaihtniroccccc) April 11, 2023

Sem Vítor Pereira, o Flamengo agora irá buscar um nome para seu comando técnico. Além de Tite, Jorge Jesus e Sampaoli, outras “opções” de técnicos estrangeiros surgiram entre os torcedores — algumas conhecidas do futebol brasileiro.

O novo técnico do Flamengo é o Senhor Waldemar pic.twitter.com/elGEmWuT42 — Fabrizio Neitzke (@fneitzke) April 11, 2023

Será que a melhor opção para o Flamengo seria um velho conhecido? Usuários lembraram do anúncio de Waldemar Lemos como novo treinador do time rubro-negro, em 2003. Seria o “Sr. Waldemar” uma opção para suceder Vítor Pereira?