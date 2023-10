Memes do Palmeiras eliminado da Libertadores: web não perdoa derrota para o Boca Juniors

O sonho do quarto título da Libertadores se encerrou para o Palmeiras em 2023. A equipe de Abel Ferreira foi derrotada pelo Boca Juniors nas penalidades, após empate por 1 a 1, no Allianz Parque, nesta quinta-feira e está eliminada da competição na semifinal pelo segundo ano seguido. Em campo, o time paulista repetiu erros, foi pouco efetivo no ataque e não passou pelo time argentino.

Cavani abriu o placar no primeiro tempo e Piquerez empatou com um bonito chute de fora da área. Nas penalidades, Romero pegou duas cobranças e classificou o Boca Juniors para mais uma final de Libertadores. Os argentinos enfrentam o Fluminense no dia 4 de novembro no Maracanã.

Boca Juniors vence o Palmeiras nas penalidades e está na final da Libertadores Foto: Photo by NELSON ALMEIDA / AFP

Nas redes sociais, os rivais vibraram com a eliminação do Corinthians. Uma série de memes ganharam a internet sobre a derrota e a campanha tortuosa que a equipe alvinegra fez na competição. Confira as principais reações: