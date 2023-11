Veja a história da conquista da Libertadores pelo Fluminense em memes na internet

As redes sociais não perdoaram a derrota do Boca Juniors na final da Libertadores no Rio. Com a vitória, o Fluminense tornou-se campeão do torneio pela primeira vez, o que também rendeu piadas dos rivais em momento inoportuno, mas virou. Graças ao gol de John Kennedy, o clube das Laranjeiras garantiu também a vaga em duas edições do Mundial de Clubes, a de 2023 e a de 2025.

Comemoração errada

No Parque Lezama, onde há concentração de torcedores do Boca Juniors, em Buenos Aires, o gol do Fluminense foi... comemorado. Quando Cano estufou as redes defendidas por Romero, alguém gritou “gol” e a torcida xeneize comemorou pensando que era gol do seu time.

Silêncio de frustração

Já na Cinelândia, no Rio, a torcida do Fluminense tomou um banho de água fria com o empate do time argentino no segundo tempo, após o gol de Advíncula. No tempo normal, houve empate por 1 a 1. Após a derrota, o jogador do Boca chorou.

Continua após a publicidade

Era só fazer, Diogo...

Antes de John Kennedy desempatar o jogo, a tensão dos tricolores foi piada dos rivais. Teve até flamenguista “idolatrando” Diogo Barbosa pelo gol perdido antes da prorrogação, já nos acréscimos do segundo tempo.

Zica do Vasco

O Boca Juniors treinou no CT do Vasco, que vive fase complicada e está na zona de rebaixamento do Brasileirão. Será que zica pega?

Brigas em todos os lados

Continua após a publicidade

Até mesmo os conflitos entre torcidas de Boca Juniors e Fluminense e Polícia Militar do Rio viraram motivo de piada. Desde o começo da semana, as duas equipes se pegam nas belas praias do Rio, como a de Copacabana. A PM também precisou ser truculenta para impedir o pior.

‘Presenças VIPs’ também repercutem

Quem esteve na arquibancada também ganhou holofotes. Foi o caso do chileno Gary Medel, do Vasco. O zagueiro atuou no Boca entre 2009 e 2011 e postou fotos e vídeos no Instagram indo ao jogo. Deu sorte?

Benjamín Agüero, filho de Sergio Agüero e neto de Diego Armando Maradona, também esteve no Maracanã. Na torcida do Boca, Benjamín usava uma camiseta com o rosto do avô. Fica para a próxima, garoto. O Brasil respeita muito o seu avô.