Fluminense na final e Inter eliminado: os memes da semifinal da Libertadores

Os obstáculos pareciam cada vez maiores para o Fluminense chegar à final da Libertadores em sua casa, no Maracanã. Na ida, enfrentou o Inter com um jogador a menos e conseguiu buscar o empate. No Beira-Rio, quando tudo estava perdido, Kennedy e Cano apareceram para resolver a parada e colocar a equipe de Fernando Diniz na decisão.

Na decisão, o Fluminense encara Palmeiras ou Boca Juniors, que duelam nesta quinta, às 21h30, no Allianz Parque. Na partida de ida, empate sem gols na Bombonera. Nas redes sociais, os torcedores rivais do Inter não perdoaram a eliminação e elegeram Enner Valencia como pivô da queda colorada na Libertadores. Confira os principais memes:

Continua após a publicidade