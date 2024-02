Depois de um 0 a 0 no tempo normal, a decisão foi para os pênaltis. O São Paulo converteu todas as cobranças. Já dois pênaltis palmeirenses foram defendidos por Rafael. Foi a primeira conquista de Supercopa do Tricolor.

As penalidades foram motivo de piada com o goleiro Weverton, que não defendeu nenhum pênalti. A bronca também sobrou para os cobradores. Apenas Veiga e Gabriel Menino converteram as cobranças. Murilo e Piquerez pararam em Rafael.