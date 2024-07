Memes: São Paulo ‘ressuscita novo defunto’ e torcida tricolor se irrita com VAR e arbitragem

O São Paulo foi derrotado pelo Atlético-MG na noite desta quinta-feira, dia 11 de julho, na Arena MRV. A partida, válida pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, contou com três gols e a expulsão de Alan Franco, volante do tricolor paulista.

Nas redes sociais, os torcedores são-paulinos se revoltaram com a atuação da VAR e da arbitragem. Além das polêmicas decisões, também houve espaço para reclamar da constante no time paulista: reabilitar times em má fase no torneio. Veja os melhores memes da derrota do São Paulo:

São Paulo é derrotado pelo Atlético-MG em jogo válido pela 16ª rodada do Brasileirão. Foto: Pedro Souza/Atlético-MG

Autor do único gol do tricolor paulista na partida, Lucas foi bastante celebrado pelos torcedores são-paulinos.

Mas a alegria não durou muito. A torcida do São Paulo não engoliu o segundo gol do Atlético-MG. Para muitos, o lance foi ilegal.

A fama de ressuscitar times em péssima fase voltou a assombrar o São Paulo.

Ao final da partida, o treinador Luis Zubeldía desferiu dois socos na parede de fundo das entrevistas. Para muitos torcedores, a raiva do técnico representou perfeitamente o sentimento são-paulino.