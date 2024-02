Confira os memes do empate entre São Paulo e Red Bull Bragantino

A partida, é bem verdade, teve diversas cenas importantes. Gols no começo e final de jogo foram as principais. As expulsões de Arboleda e Helinho também fizeram com que torcedores fossem à internet para comentar sobre o duelo. Seja pelos lances importantes - ou a falta deles - ou as polêmicas de arbitragem, tudo fez parte da pauta. Sobrou até para o técnico Thiago Carpini, com quem a torcida tricolor vivia uma longa lua de mel. Pelo visto, o amor acabou e as cobranças chegaram.

O resultado de igualdade pode fazer o time tricolor sair da zona de classificação do Paulistão ao final da rodada. O próximo compromisso do São Paulo é diante do Guarani, no próximo domingo, em Campinas. Até lá, muitos comentários irão surgir nas redes sociais.