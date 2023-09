Confira os memes da inédita conquista do São Paulo e o vice do Flamengo na Copa do Brasil

A inédita conquista da Copa do Brasil pelo São Paulo, além de muita festa de seus torcedores, também traz muita zoação na redes sociais sobre o Flamengo. O clube tricolor fez jus a um Morumbi lotado e despachou o Flamengo em dois jogos para faturar o único título que faltava em sua coleção. Se de um lado a festa foi gigantesca e sem hora para acabar, do outro os torcedores não perdoaram a derrapada do rubro-negro carioca liderado por Sampaoli.

No primeiro duelo, Calleri marcou o único gol da partida no Maracanã. Na volta, neste domingo, em São Paulo, 63 mil pessoas empurraram o time tricolor. Bruno Henrique abriu o placar aos 43 do primeiro tempo, mas Rodrigo Nestor, com um golaço, colocou números iguais no marcador. O camisa 11, inclusive, foi o autor da assistência no Rio. Nas redes sociais, o torcedor são-paulino fez muita festa. Já do lado flamenguista, muita provocação, especialmente por conta de rivais cariocas. O Flamengo chegou a seis disputas de títulos em 2023 e nenhuma conquista.

Arboleda saiu no início do jogo, mas não se conteve na festa tricolor. Foto: Isaac Fontana/EFE

Confira, abaixo, algumas publicações:

