Memes tomam as redes sociais lamentando primeiros dias sem jogos da Copa do Mundo; veja

O fim das oitavas de final da Copa do Mundo não foi bem recebido pela maioria dos torcedores. Tanto nesta quarta-feira, como na quinta, não haverá jogos do Mundial. As redes sociais foram tomadas por memes de brasileiros lamentando a falta de partidas.

As quartas de final da Copa começam na sexta-feira, com Brasil x Croácia, às 12h, e Holanda x Argentina, às 16h. Já no sábado, teremos Portugal x Marrocos, às 12h, e Inglaterra x França, às 16h.

- Acesse o simulador da Copa

- Grupos, datas, horários e jogos: confira a tabela da Copa do Catar

- Baixe a tabela da Copa do Mundo 2022 em PDF

amanhã não tem jogo da copa e eu não sei o que fazer da minha vida



não é o caso de chamar seleções eliminadas pra jogar um amistoso de consolação? um bélgica x equador valendo um churrasco sei lá — Bárbara Rubira (@brubira) December 7, 2022

Hoje não tem jogo de copa. pic.twitter.com/eyIzMMHjUQ — Livia Muniz 🇧🇷 (@liviamunx) December 7, 2022

hoje é terça e temos que esperar ATÉ SEXTA pra ter um jogo de copa novamente



é, está chegando ele... o temido...



FIM DA COPA 😭😭😭😭



que tristeza — Deborah Rocha - @oqeimpedimento (@Deby_rocha) December 7, 2022

Foram 17 dias seguidos assistindo Copa do Mundo, e eu não to preparado pra ficar 2 dias sem isso... pic.twitter.com/SjXR7EGchl — PES MIL GRAU (@Pesgrau) December 6, 2022

Quarta e quinta-feira sem Copa do Mundo... pic.twitter.com/HHWWNDf5ls — Mundo da Bola 🇧🇷 (@mundodabola) December 7, 2022

2 dias sem copa do mundo pic.twitter.com/2gOkrJTNII — lucas vinícius (@lucasinutilismo) December 6, 2022