Memes: torcida do Corinthians ‘exalta’ reforço da trave e Cássio na classificação da Sul-Americana

A classificação do Corinthians para a fase semifinal da Copa Sul-Americana passou muito por uma grande atuação do goleiro Cássio e as seis bolas na trave, contando os 90 minutos e as cobranças de pênaltis, que pararam o Estudiantes na Argentina. Após a conquista da vaga, a torcida do time paulista não perdeu a chance de valorizar os feitos do seu goleiro e das traves do Estádio Jorge Luis Hirschi.

Assim como aconteceu em outros momentos na temporada, o Corinthians não jogou bem fora da Neo Química Arena. Mesmo tendo a vantagem do empate por ter vencido o primeiro jogo, a equipe sofreu o gol no primeiro minuto e foi pressionada pelo Estudiantes durante o restante da disputa. No tempo normal, o time argentino finalizou 30 vezes, com quatro chutes na trave de Cássio, duas em cada tempo. Além disso, o goleiro trabalhou em diversas oportunidades para manter o 1 a 0 e levar a disputa pela vaga na semifinal para as penalidades.

Cássio foi o grande nome, ao lado das traves, na classificação do Corinthians para a semifinal da Sul-Americana Foto: JUAN MABROMATA / AFP

Para alguns torcedores nas redes sociais, a classificação para a semifinal da Copa Sul-Americana teve “a cara” do Corinthians. Com sofrimento, com o adversário massacrando e bombardeando o gol do clube brasileiro e com Cássio mais uma vez crescendo nos pênaltis para dar a vaga ao clube do Parque São Jorge.

Durante os 90 minutos em La Plata, o Estudiantes acertou mais a trave do goleiro Cássio do que o Corinthians finalizou acertando o gol do rival, apenas uma vez. Agora, a equipe de Vanderlei Luxemburgo espera a definição do adversário que sai do duelo entre Fortaleza e América-MG. O jogo de ida foi 3 a 1 para a equipe cearense e a partida de volta acontece nesta quinta-feira, dia 31, na Arena Castelão.

Veja os memes da torcida do Corinthians após a classificação

Continua após a publicidade