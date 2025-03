Confira os memes da vitória do Corinthians sobre o Santos na semi do Paulistão 2025

O Corinthians é o primeiro finalista do Paulistão 2025. O time do Parque São Jorge venceu o Santos por 2 a 1, neste domingo, na Neo Química Arena. Vivendo um misto de alegria e apreensão por conta do compromisso no meio de semana pela Libertadores, os torcedores não deixaram passar e aproveitaram a oportunidade para caçoar do rival praiano e, especialmente, de Neymar, que sequer esteve em campo.

Na semana passada, após a classificação do Santos à semifinal, Neymar havia provocado o rival ao dizer que os corintianos tinham mais medo dele do que ele do Corinthians. “Eles têm mais medo do que eu. Eles têm mais medo de me pegar do que eu deles”, afirmou à época. No entanto, o camisa 10, que se recupera de uma lesão na coxa, nem conseguiu entrar em campo neste domingo. O craque até ficou no banco, gesticulou bastante e passou instruções aos companheiros, mas o técnico Pedro Caixinha optou por não utilizá-lo mesmo com uma substituição ainda disponível.

Corinthians elimina o Santos em Itaquera e Neymar é alvo de memes na internet. Foto: Miguel Schincariol/AFP

O fato foi utilizado pelo próprio Corinthians que, em seu perfil oficial, fez referência à fala de Neymar.