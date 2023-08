Memes: vitória do São Paulo sobre o Corinthians na Copa do Brasil diverte a web; confira

O São Paulo conquistou nesta quarta-feira a vaga na final da Copa do Brasil ao bater o Corinthians por 2 a 0 no Estádio do Morumbi. A virada tricolor no confronto geral fez os donos da casa retornarem a uma final do torneio depois de 23 anos.

Wellington Rato e Lucas Moura foram os responsáveis por balançar a rede corintiana e decretar a vitória do São Paulo na semifinal.

Nas redes sociais, sobraram memes e brincadeiras com a classificação são-paulina e consequente resultado negativo do Corinthians, que tinha a chance de voltar à final da Copa do Brasil, da qual foi vice em 2023. Confira alguns deles: