Memphis critica VAR e alfineta CBF: ‘Preferem fazer regras como a de não subir na bola’

Memphis subiu sobre a bola em jogo válido pela final do Paulistão, em que o Corinthians venceu o Palmeiras no agregado. O mesmo já foi feito outra vez por Soteldo, do Santos, em 2023. À época, o gesto foi considerado como provocação e teve como consequência um cartão amarelo. Para o atacante neerlandês, o comando do futebol brasileiro se importa mais com lances irrelevantes do que com mais importantes, como a entrada de Lucas Piton, que poderia ter ocasionado uma lesão e um cartão vermelho.

“Eu quero ser claro sobre isso: o Brasil é o país do futebol, e futebol você não se joga só com os pés, mas também com sua mente. Eles têm que fazer um trabalho melhor”, enfatizou Memphis.