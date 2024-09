Memphis Depay estreia no Corinthians: saiba bastidores da contratação do astro holandês

A torcida do Corinthians esgotou os ingressos para o duelo deste sábado com o Atlético-GO, na Neo Química Arena, às 16h. Uma vitória diante do lanterna do Campeonato Brasileiro é encarada pelo clube como imprescindível para arrancar na competição, sair da zona de rebaixamento e se livrar do risco de queda. O confronto deve marcar a estreia do astro holandês Memphis Depay, principal contratação do time na temporada e esperança de gols para um fim de ano mais tranquilo e, quem sabe, com algum título, já que o clube é semifinalista da Copa do Brasil, e tem classificação encaminhada para ficar entre os quatro melhor na Sul-Americana.

A busca por um nome de impacto no Corinthians começou desde janeiro, quando Augusto Melo assumiu a presidência do clube. O nome preferido do mandatário era o de Gabigol, mas os altos valores envolvidos, bem como a má fase do atacante, afastaram a possibilidade da contratação. Em julho, o bad boy italiano Mario Balotelli, ex-Manchester City, Milan e Inter de Milão, foi oferecido à diretoria. O clube avançou nas negociações com o atleta, mas Ramón Díaz recusou o jogador, em baixa no mercado há alguns anos.

PUBLICIDADE Um nome que pudesse mobilizar o torcedor continuou em pauta no Corinthians, especialmente depois do acerto com a Esportes da Sorte como patrocinadora máster. Ficou decidido que a casa de apostas destinaria R$ 57 milhões para arcar com os custos de um nome de peso. Foi aí que entrou em cena a figura de Fabinho Soldado, diretor de futebol do clube. A partir de uma iniciativa do Corinthians, que buscou o jogador, o dirigente foi até a Holanda para negociar com Memphis, que estava livre no mercado depois de não renovar com o Atlético de Madrid, da Espanha. Fabinho foi à Europa acompanhado de Ana Carolina Ramos, chefe do departamento médico do clube. Por exigência do atleta, os exames médicos foram realizados em Amsterdã para evitar o desgaste de uma viagem ao Brasil sem uma eventual assinatura de acordo.

Memphis Depay se mostrou adaptado ao Brasil na primeira semana em que esteve esteve no País. Foto: Rodrigo Coca/ Agência Corinthians

A condição física de Depay era a principal preocupação da direção. O jogador não entra em campo desde o dia 10 de outubro, quando entrou em campo pela seleção holandesa pela semifinal da Eurocopa. O atacante passou um total de 626 dias afastado por contusão a partir da temporada 2019/20. À época o jogador defendeu o Lyon e sofreu um rompimento de ligamento cruzado quando vivia boa fase. Posteriormente, foi perseguido por problemas musculares.

As negociações também contaram com a participação do secretário geral Vinícius Cascone e do diretor financeiro Pedro Silveira. O holandês buscou informações sobre a estrutura do clube e a cidade de São Paulo. Ele pediu a indicação de um condomínio fechado na capital paulista e trouxe a sua chef pessoal, uma brasileira, para cuidar da sua alimentação. Também conversou com Neymar antes de selar a vinda ao País.

“Quando fiz 30 anos me perguntei o que posso fazer para me deixar feliz e por isso estou aqui. Acredito que tudo na vida tem um propósito, e a energia que senti nos esforços colocados, da diretoria, e dos torcedores, foi algo que nunca tinha experimentado antes. Por que estou aqui? E algo que vai além da minha compreensão”, comentou. “Propósito” é um dos termos que o atacante mais utilizou para se referir a sua ida para o Corinthians.

Publicidade

Memphis Depay foi apresentado à torcida corintiana antes de duelo com o Juventude pela Copa do Brasil. Foto: Rodrigo Coca/ Ag. Corinthians

O fato de o clube estar brigando na parte de baixo da tabela não atrapalhou as conversas. O atacante entende que pode fazer a diferença e ser a peça que falta para o time engrenar. Mesmo assim, há uma cláusula no contrato que permite o atacante deixar o Corinthians em caso de rebaixamento para a segunda divisão.

“Sei da situação (do Corinthians no Brasileirão), mas acredito que noites como as de ontem (classificação contra o Juventude na Copa do Brasil) demonstram que a equipe tem a habilidade de lutar. É um time de lutadores. No dia de ontem, por exemplo, olhando o jogo vi o que significa jogar pelo Corinthians. Embora eu não tenha colocado a camisa, eu senti a energia, o espírito de luta”, afirmou Memphis, em entrevista coletiva na última semana.

Preparação para a estreia de Memphis Depay

Memphis teve sua situação regularizada na terça-feira, 10. Desde então, ele está livre para estrear, mas o clube pregou cautela até colocá-lo em campo. O atacante não viajou com o elenco para os duelos com Botafogo (Brasileirão) e Fortaleza (Copa Sul-Americana), permanecendo em São Paulo para fortalecer seu condicionamento físico para a estreia.

A partida contra o Atlético-GO era o plano inicial do clube para que Memphis pudesse entrar em campo pela primeira vez desde a chegada do holandês no País. Com oito dias de treinamentos, a comissão técnica entendeu que, a depender da evolução do atacante nas atividades no CT Joaquim Grava, este jogo na Neo Química Arena poderia marcar a estreia.

Memphis Depay realiza trabalhos de condicionamento físico no CT Joaquim Grava. Foto: Rodrigo Coca/ Agência Corinthians

PUBLICIDADE O jogador se mostrou entrosado com os demais jogadores do elenco ao longo das semanas e com a torcida. Além do primeiro contato com os torcedores no desembarque no aeroporto de Guarulhos, se encontrou com membros das torcidas organizadas em seu primeiro dia no Brasil. Copos especiais do atacante estarão à venda no estádio neste sábado, contra o Atlético-GO, assim como as faixas de cabeça, que se tornaram a marca do holandês desde sua chegada ao País. Com contrato até julho de 2026, Memphis só poderá disputar o Campeonato Brasileiro e a Sul-Americana em seu primeiro ano no Brasil, já que o Corinthians não conseguiu a documentação a tempo de regularizar sua situação na Copa do Brasil – que disputa contra o Flamengo uma vaga na decisão.

Publicidade

Corinthians e Esportes da Sorte

A contratação de Memphis tem diretamente a interferência do Esportes da Sorte, patrocinador máster do clube. A plataforma de apostas havia se comprometido a fazer um aporte financeiro em torno de um reforço midiático, e em troca, capitalizar esse nome com ações de marketing e publicidade nas redes sociais. Muitas das postagens são feitas em collab com a empresa, como o vídeo que gerou o maior número de visualizações dentre todos postados.

A marca também garantiu que terá a capacidade de arcar com os R$ 57 milhões, previstos no contrato com o Corinthians, mesmo com a investigação em curso da Polícia Civil contra Darwin Filho, CEO da empresa, já que as contas da Esportes da Sorte, em si, não foram bloqueadas.

Memphis Depay é apresentado à torcida pelo Corinthians e posa ao lado do presidente Augusto Melo e do diretor Fabinho Soldado Foto: José Manoel Idalgo/ Agência Corinthians