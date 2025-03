Memphis Depay pode se tornar maior artilheiro da Holanda com retorno à seleção; veja lista

Memphis Depay voltou a ser chamado por Ronald Koeman para defender a seleção holandesa. Nesta sexta-feira, 14, o atacante do Corinthians está na lista do treinador para as partidas contra a Espanha, pelas quartas de final da Liga das Nações, nos dias 20 e 23 de março. Com isso, o camisa 10 terá a oportunidade de se tornar o maior artilheiro da história da Holanda, caso continue a ser convocado com frequência.

Contratado pelo Corinthians em setembro, Memphis ficou fora das últimas listas da Holanda. Koeman, no entanto, visitou o País no último mês e acompanhou a evolução física do atacante. “Fomos a uma sessão de treinamento. Ele está mais em forma do que na temporada passada”, explicou o treinador, na última semana.

Com 46 gols, Memphis está a quatro de Robin Van Persie, maior artilheiro da história da seleção holandesa. Esse objetivo, inclusive, quase dificultou a vinda do atacante ao País. Deixar a Europa se tornou um obstáculo para o atacante ser convocado por Koeman. À época, o treinador afirmou que o camisa 10 precisava “melhorar” para retornar à seleção nacional.

Memphis Depay voltou a ser convocado por Ronald Koeman para defender a seleção holandesa. Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians

"Eu quero estar na Copa do Mundo de 2026. Estarei só com 32 anos, sou bastante jovem comparado a outros. Pessoas jogam até os 36, 37 anos. Quero entrar nessa competição em forma, ver minha capacidade", disse Memphis, na primeira entrevista coletiva após chegar ao Corinthians. Van Persie soma 50 gols com a camisa da seleção, mas já pendurou as chuteiras. Do top 10 na artilharia, inclusive, Memphis é o único atleta que ainda está em atividade, aos 31 anos. Até aqui na carreira, Memphis já ultrapassou importantes nomes da Holanda para chegar à vice-artilharia. Confira a seguir:

Robin van Persie - 50 gols Memphis Depay - 46 gols Klaas-Jan Huntelaar - 42 gols Patrick Kluivert - 40 gols Dennis Bergkamp - 37 gols Arjen Robben - 37 gols Faas Wilkes - 35 gols Ruud van Nistelrooy - 35 gols Abe Lenstra - 33 gols Johan Cruyff - 33 gols

Na Holanda, Memphis deixou de ser um ponta-esquerda e passou a atuar na posição em que tem se destacado no Corinthians, como um atacante centralizado no campo, tal qual um centroavante. Foi no período com Koeman que Memphis deu um salto nas estatísticas individuais, até se tornar segundo maior artilheiro da história da seleção.

Em 2025, o camisa 10 lidera o Corinthians em participações em gol, com dois tentos e seis assistências nesta temporada, mas chega à convocação em seu pior momento desde que chegou ao Brasil. Após a eliminação da Libertadores, o atacante foi um dos mais criticados pela torcida. A queda no número de gols – marcou sete vezes na última temporada – também é motivo de reclamação dos torcedores.

Memphis se juntará a André Carrillo, do Peru, e José Martínez, da Venezuela, como os jogadores do Corinthians que foram convocados para a Data Fifa, em meio à decisão do Campeonato Paulista. A lista ainda pode ter equatoriano Félix Torres e o paraguaio Ángel Romero. Todas as seleções sul-americanas entram em campo pela 14ª rodada na terça-feira, dia 25, o que se torna um obstáculo para esses jogadores, com desgaste, serem utilizados sem impedimentos.

O caso do holandês, no entanto, é o que menos preocupa o Corinthians, já que as partidas contra a Espanha permitem que ele volte a tempo da segunda partida do Estadual. O único cenário que pode virar uma dor de cabeça para Ramón Díaz é um desconforto ou lesão do atacante após os duelos da Liga das Nações, ou até um desgaste físico, que não o permita atuar os 90 minutos da segunda final diante do Palmeiras.

Corinthians e Palmeiras se enfrentam neste domingo, no Allianz Parque, pela ida da decisão do Estadual. Os jogadores convocados se juntam às suas respectivas seleções a partir do dia seguinte. Para o segundo duelo, na Neo Química Arena, os clubes já discutem a possibilidade de fretar um voo para que os sul-americanos sofram menos desgaste até a volta ao Brasil.