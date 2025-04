Memphis dispara contra CBF: ‘Vamos concentrar no que pode melhorar em vez de anúncios bobos’

Memphis Depay, astro holandês do Corinthians, se manifestou nas redes sociais neste domingo, 5, após a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) determinar punição aos jogadores que subirem na bola. Na sexta-feira, a Comissão de Arbitragem (CA) enviou um ofício às federações estaduais alertando que a ação é passível de cartão amarelo e tiro livre indireto para o rival.

O ofício assinado por Rodrigo Cintra, presidente da CA, é remetido aos clubes dias após Memphis Depay, do Corinthians, subir na bola próximo à linha de fundo nos minutos finais do empate sem gols com o Palmeiras, resultado que garantiu o título ao time do Parque São Jorge diante do rival. O lance deu início a uma confusão generalizada, com paralisação de quase dez minutos.

“Eu realmente vim ao Brasil para vivenciar o ‘jogo bonito’ em primeira mão, mas agora CBF anunciou que nenhum jogador pode ficar em cima da bola ou receberá um cartão amarelo. Isso foi decidido depois que eu fiquei em cima da bola por alguns segundos na última final da Copa Paulista. Não que seja um fator tão importante no futebol, mas não vejo problema aqui”, inicio Memphis, em publicação no X (antigo Twitter).

Memphis Depay, do Corinthians, critiou CBF por decisão de punir jogadores que subirem na bola para provocar os adversários. Foto: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

"O futebol brasileiro está crescendo… e merece visibilidade global! Há muito talento aqui. A alegria e a paixão na forma de nos expressarmos em campo não devem ser limitadas. Então eu realmente me pergunto como se parece a direção da CBF. Quem está decidindo o futuro deste lindo país do futebol? Vamos nos concentrar em quais regras podem melhorar o esporte e focar no lado comercial do futebol, o que beneficia os clubes, os fãs e os jogadores, em vez desses anúncios bobos", completou. Para complementar o posicionamento, Memphis fez uma segunda postagem com uma foto dele no clássico com o Palmeiras em cima da bola. "Bom dia", escreveu na legenda.

De acordo com o elaborado pela CA, o intuito de provocar a equipe adversária tem causado “transtorno no ambiente de jogo, produzindo confrontos generalizados e prejudicando a imagem do esporte em larga abrangência nacional e internacional”. O ofício destaca ainda o risco de lesão para o próprio jogador protagonista do lance.

Memphis já havia criticado a decisão da CBF após a vitória sobre o Vasco. O jogador criticou o VAR pela anulação de dois gols do Corinthians e alfinetou a entidade pela nova determinação. “Do que estamos falando? De futebol, não? Eu acho que se continuar assim, quem manda no futebol no Brasil vai fazer a coisa errada”, completou. Ele ironizou também ironizou a arbitragem por não marcar falta após levar pancada de Lucas Piton. O jogador sofreu um trauma no tornozelo direito e desfalca o time corintiano na Sul-Americana.

Cabe ressaltar que subir na bola poderia ser interpretado como atitude antidesportiva pela arbitragem antes mesmo de a CBF alertar as federações sobre o Livro de Regras prever a punição. Em 2023, o atacante Soteldo, do Santos, subiu na bola para provocar jogadores do Vasco, em vitória por 4 a 1 na Vila Belmiro pelo Campeonato Brasileiro daquele ano. O ato gerou revolta dos atletas do time carioca e a arbitragem, que não marcou a infração, teve trabalho para controlar a partida no final.