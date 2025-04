Memphis exibe tornozelo inchado e desfalca o Corinthians na Copa Sul-Americana

O meia-atacante holandês e já havia reclamado da arbitragem após o jogo na Neo Química Arena, especialmente em relação à jogada em que se machucou, ainda no primeiro tempo, e aos gols anulados do Corinthians. “Eu não sei o que o VAR fez hoje. No primeiro tempo poderiam ter checado o lance no meu tornozelo, era falta para cartão vermelho, mas em vez disso eles preferem fazer regras como a de não subir na bola”, disse Memphis, referindo-se à decisão da CBF tomada depois que ele subiu na bola na final do Campeonato Paulista.

Assim, o técnico Ramón Díaz terá de quebrar a cabeça para montar o setor ofensivo corintiano, já que o meia Igor Coronado sofreu um trauma no ombro esquerdo e também não foi relacionado, assim como Rodrigo Garro, que se recupera de lesão no joelho direito. O goleiro Hugo Souza, o zagueiro Gustavo Henrique e o lateral Angileri são as outras baixas do time por lesão.