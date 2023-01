Méndez diz que recebeu conselhos de Pato sobre o São Paulo: ‘Me falou da grandeza do clube’

Apresentado como reforço do São Paulo nesta quinta-feira, o volante equatoriano Jhegson Méndez chegou ao CT da Barra Funda preparado e bem informado sobre o clube. Isso porque ele é amigo do ex-são-paulino Alexandre Pato, com quem jogou no Orlando City, dos EUA, time que defendia antes de se transferir para o Los Angeles FC. Durante as conversas com Pato, procurou saber mais sobre o time tricolor.

“Fizemos muito boa amizade nos Estados Unidos. Ele me falou da grandeza do clube, me explicou algumas coisas que quem está fora não sabe. Agradeço a ele pelos conselhos. Disse para eu desfrutar com responsabilidade, mas para não se sentir pressionado, desfrutar do futebol, tentar ganhar títulos”, afirmou o jogador de 25 anos.

🥺2️⃣1️⃣ Méndez: “O número 21 tem um significado especial. Foi a data que morreu meu pai, há cinco meses. Foi um difícil, pois ele sempre esteve ao meu lado, me apoiando. Escolhi este número por ele. E tenho certeza de que ele está orgulhoso, com a minha chegada ao São Paulo”. pic.twitter.com/iGOPNFi5H6 — São Paulo FC (@SaoPauloFC) January 12, 2023

Além de Pato, outro amigo que ajudou no caminho de Méndez ao São Paulo foi o seu compatriota Robert Arboleda, ao lado de quem defendeu a seleção equatoriana na Copa do Mundo do Catar. “Conversei com Robert quando o São Paulo foi me buscar. Falei com ele algumas vezes, que me contou como eram as pessoas. Ele me falou muito bem e de quão grande era o clube”, disse.

Durante a coletiva desta quinta, o novo reforço são-paulino também agradeceu Luiz Felipe Scolari, atual diretor técnico do Athletico-PR, pois recebeu alguns elogios do vitorioso ex-treinador brasileiro. Em entrevista ao programa Jogo Aberto, da Band, Felipão disse que Méndez é uma das principais contratações do futebol brasileiro nesta janela de transferências,

“Receber as palavras do Felipão é ótimo, também dá mais responsabilidade”, agradeceu o volante. “O mais importante é a equipe conseguir os objetivos. Tentamos nos destacar, mas o coletivo está na frente. Se o time ganhar jogos e títulos, será um ano bom para todos e poderemos justificar o que falou Scolari”, concluiu.

Anunciando no início desta semana, Jhegson Méndez já foi integrado ao elenco do São Paulo e participou dos treinamentos sob o comando do técnico Rogério Ceni. O time estreia no Paulistão no domingo, às 18h30, em duelo com o Ituano, no Morumbi.