Mendoza elogia atuação do Santos e vê time com lado mental ‘forte’

Um dos destaques do Santos neste sábado, o atacante Mendoza elogiou o desempenho da equipe, apesar do empate por 1 a 1 com a Ferroviária, no Canindé. O colombiano viu evolução na performance santista, em comparação aos jogos anteriores no Paulistão, e destacou o lado mental do time, “forte”, em sua avaliação.

“Fizemos um bom jogo. Eles fizeram um gol de pênalti. Marcamos, nos comprometemos, jogamos. Fizemos o que a gente treina. Saímos de novo atrás no marcador, mas lutamos, fizemos nossa parte e demos o nosso melhor. Infelizmente, os três pontos não vieram, mas vamos continuar acreditando no nosso jogo e no que estamos construindo”, comentou.

Jogando em São Paulo para se reaproximar dos torcedores da capital, o Santos fez o seu melhor primeiro tempo neste Paulistão até agora. Mas acabou levando um gol de pênalti, nos acréscimos. Na segunda etapa, buscou o empate no início e impôs pressão, principalmente nos minutos finais, sem sucesso.

Santos FC x Ferroviária - Estádio do Canindé (28/01/2023) Foto: Raul Baretta/Santos FC

“Nosso mental está forte. Só ver o jogo, o que a gente criou. Tentamos fazer gols, chutamos, criamos muitas oportunidades. Não acho que temos esse problema (de confiança), porque estamos fortes. Vamos evoluir a cada jogo, é só o começo”, afirmou o experiente colombiano.

O tropeço marcou o terceiro empate seguido do Santos no Paulistão e a quarta partida sem vitórias em cinco rodadas da competição. O time da Vila Belmiro volta a campo no sábado que vem para o clássico com o Palmeiras, no Morumbi.