Messi tem acordo encaminhado para ser reforço do Al Hilal por 300 milhões de euros, diz jornal

Em seu último mês de contrato com o PSG, Messi parece já ter definido o que fará na próxima temporada. Mesmo com o Barcelona sonhando com o retorno do argentino, o Jornal Marca divulgou nesta segunda-feira que o astro da Argentina tem acordo encaminhado para ser reforço do Al Hilal pelas próximas duas temporadas. De acordo com a publicação, o valor do contrato seria de 300 milhões de euros por temporada.

Segundo o jornal espanhol, as tratativas entre o Al Hilal e o staff de Messi começaram há alguns meses. A decisão do time saudita para seguir em busca do astro argentino aconteceu após o governo do país assinar um acordo, através do Ministério da Informação e Turismo, para mudar a imagem da Arábia Saudita perante o mundo.

A partir deste momento, Messi se tornou uma das opções para se tornar a imagem do país, como já acontece com Cristiano Ronaldo. De acordo com o Marca, o contrato apresentado pelo Al Hilal, que é o maior campeão nacional do país, é de duas temporadas e fará o astro argentino ganhar algo em torno de 300 milhões de euros por ano, em ações que não envolvem apenas a parte desportiva no país.

Messi teria acerto para seguir para Al Hilal por um dos maiores contratos do mundo Foto: AP Photo/Jean-Francois Badias

Vale lembrar que o Al Hilal segue proibido de fazer contratações, por conta de uma proibição da Fifa por irregularidades em contratos anteriores. A ideia da equipe é confirmar a chegada do camisa 10 da Argentina nos primeiros dias após o fim da punição.

Mais craques podem chegar

Ainda segundo a publicação do jornal espanhol, a movimentação do futebol saudita não deve parar apenas em Cristiano Ronaldo e Messi. O governo local vai ajudar as equipes locais economicamente visando facilitar a chegada de grandes nomes do futebol mundial.

Desta forma, Di María, Busquets e Jordi Alba, que estão ficando sem contrato ao fim da temporada europeia, podem aparecer em equipes da Arábia Saudita. Além do trio, outro nome que desperta o interesse do país e de Benzema.