Messi admite preocupação com cansaço da Argentina; Scaloni projeta duelo histórico com a Holanda

Messi foi novamente decisivo para levar a Argentina a avançar na Copa do Mundo. O craque fez o primeiro gol da vitória por 2 a 1 sobre a Austrália e admitiu que sua equipe se complicou no jogo no segundo tempo, mas salienta o passo importante dado rumo ao terceiro título mundial.

“Muito feliz por ter cumprido o objetivo, por ter dado mais um passinho em direção ao objetivo. Foi um jogo muito duro, muito físico, tínhamos jogado há pouco, não tivemos tempo para descansar, estávamos preocupados com isso. Felizmente encontramos o gol, saímos na frente com o 2 a 0. Depois nos complicamos um pouquinho, mas é a Copa do Mundo. Todos os países são difíceis e o importante é ter vencido”, ressaltou Messi, que fez neste sábado seu milésimo jogo. Ele confessa que não estava inteirado da importante marca.

Messi marca o primeiro gol da Argentina em Al-Rayyan. Foto: Molly Darlington/ Reuters

“Descobri hoje que era o jogo de número mil. Vivo o momento, gosto do que estamos vivendo e estou feliz por dar mais um passinho”, afirmou o craque.

O técnico Lionel Scaloni analisou de maneira semelhante a atuação argentina. A preocupação com a capacidade física dos atletas foi relembrada pelo treinador, que lamentou as chances desperdiçadas pela equipe e que poderiam ter arrematado o jogo mais cedo.

Lionel Scaloni avalia desafio da Argentina nas quartas de final. Foto: Kai Pfaffenbach/ Reuters

“Fisicamente estávamos no limite. Estamos satisfeitos, o jogo foi muito difícil porque fisicamente eles estavam mais inteiros do que nós. Leo (Messi) abriu o placar e melhoramos no segundo tempo. Não merecíamos sofrer no final porque tivemos chances de fazer mais gols. Foi uma típica partida de Copa do Mundo com todas as conotações que isso tem”, disse Scaloni antes de exaltar o ambiente criado em Al-Rayyan pela torcida argentina. “Parece que estamos na Argentina. São lembranças que vão ser inesquecíveis.”

Nas quartas de final, a Argentina enfrentará a Holanda. O jogo acontece na sexta-feira, às 16h. Messi projeta um duelo parelho e elogia o próximo adversário. “Será um jogo muito duro, porque a Holanda tem grandes jogadores, um ótimo técnico (Louis Van Gaal) e será uma partida muito disputada, como têm sido todas. Todos queremos ganhar, mas a Copa do Mundo é muito difícil. Está comprovado que qualquer equipe pode ganhar”, analisou.

Scaloni também exaltou o treinador holandês Louis Van Gaal ao avaliar o desafio diante de um adversário histórico dos argentinos. “É um orgulho enfrentar Louis Van Gaal. Eu era jogador do Deportivo La Coruña quando o enfrentei. É um orgulho, um dos prazeres que o futebol proporciona. Muitos seguiram na sua esteira. Ele marcou o caminho. É um time que tem ideias claras. Talvez não brilhe como em outras épocas, mas tem as coisas claras. Vai ser um jogo muito bonito entre duas seleções históricas”, finalizou.