Messi aposta em Brasil, França e Inglaterra como favoritas para vencer a Copa do Mundo do Catar

Dias antes do início da Copa do Mundo do Catar, Lionel Messi já tem claro em sua cabeça quais seleções despontam como as favoritas para conquistar o Mundial. Dentre as 32 classificadas, o craque argentino enxerga que Brasil, França e Inglaterra tem mais chances de levantar a taça, já que estão “um pouco acima do resto”.

Em entrevista ao canal oficial da Conmebol, o camisa 10 da seleção argentina e do Paris Saint-Germain discorreu sobre diversos temas, mas focou também em falar sobre a Copa do Mundo do Catar e não titubeou ao cravar suas favoritas.

“Quando falamos dos candidatos ao título, falamos dos mesmos. Sempre há alguma surpresa, mas geralmente as grandes seleções são as candidatas. Se tiver de colocar algumas no topo, são Brasil, França e Inglaterra. Hoje acho que estão um pouco acima do resto, mas o Mundial é tão complicado que pode acontecer de tudo”, afirmou Messi.

Lionel Messi acredita que Brasil, França e Inglaterra chegam no Catar como favoritas ao título. Foto: Kamran Jebreili/AP

Vice-campeão mundial em 2014, no Brasil, e campeão da Copa América em 2021, Messi discorreu a respeito de sua atuação na seleção argentina e comentou sobre a experiência que ganhou ao viver os sentimentos opostos de frustração e de conquista.

“Eu me lembro muito do grupo do Mundial de 2014. O que acontece é que não tivemos a sorte de ganhar. Chegamos à final e não pudemos ganhar. Isso faz com que você trabalhe de outra maneira e as pessoas vejam você de outra maneira também”, seguiu.

“A Copa América foi especial, pois foi a que mais me custou. Tinha perdido muitas finais com a seleção e ganhado tudo no Barcelona a nível pessoal, mas sem a mesma sorte na seleção. Era o que me faltava – destacou”, disse Messi.

Na conversa o craque ainda abordou questões a respeito do futuro de sua carreira e deixou em aberta a possibilidade de encerrar sua carreira no futebol argentino. Aos 35 anos, ele tem contrato com o PSG até o fim de junho de 2023.

“Não sei, acontecem tantas coisas que não sei, é difícil saber. Foi um sonho que sempre tive jogar no futebol argentino, mas depende de muitas coisas, tem minha família, tenho três filhos, acabei de ter uma mudança grande na vida que impactou minha família, hoje nos sentimos muito bem. Não sei”, afirmou.

Questionado sobre sua futura aposentadoria, Messi afirmou que não pensou ainda o que fará no restante da vida, mas que não descarta seguir envolvido no mundo do futebol, mas descartou inicialmente a possibilidade de se tornar treinador.

“Suponho que sim, me encanta o futebol, gosto de jogar, é a única coisa que fiz em toda a vida. Acho que será algo relacionado, mas não sei, não parei para imaginar. A parte de treinador não me chama a atenção, mas quem sabe tudo muda, ainda não sei”, concluiu.

A jornada de Lionel Messi rumo ao seu primeiro título da Copa do Mundo com a Argentina, campeã em 1978 e 1986, se inicia no dia 22, contra a Arábia Saudita, em uma terça-feira. Depois, a equipe encara o México no dia 26, sábado, e finaliza a fase de grupos frente a Polônia no dia 30, em uma quarta-feira.