Messi dá show, Argentina derrota o Peru e lidera as Eliminatórias da Copa

A Argentina mostra sua força de atual campeã mundial a cada rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. Nesta terça-feira, em Lima, liderados pelo genial Lionel Messi, os argentinos derrotaram os peruanos, por 2 a 0, e mantiveram os 100% de aproveitamento.

Agora são quatro vitórias e 12 pontos conquistados nas Eliminatórias. Uruguai, Brasil e Venezuela têm sete cada um, enquanto a Colômbia soma seis. Equador, Paraguai e Chile acumulam quatro. O Peru tem apenas um e a Bolívia só perdeu até a quarta rodada.

Empurrado pela torcida, o Peru se aventurou ao ataque no início da partida, com boa presença do veterano atacante Paolo Guerrero.

Messi comanda vitória da Argentina sobre o Peru, em Lima. Foto: Sebastian Castaneda/ Reuters

Experiente, a seleção argentina manteve a calma e contou com a genialidade de Messi para abrir vantagem ainda no final da primeira etapa.

Em dois lances semelhantes, Messi marcou duas vezes. Aos 32, Gonzalez cruzou da esquerda e o craque bateu de forma sensacional na bola para abrir o placar.

Aos 42, Fernandez foi quem escapou pela ponta esquerda e cruzou para Messia, mais uma vez na corrida, bater com extrema facilidade na bola e marcar 2 a 0.

Continua após a publicidade

No segundo tempo, a Argentina, bem distribuída em campo, abusou do toque de bola para gastar o tempo. Ainda assim, criou várias oportunidades para ampliar o placar. Messi chegou a marcar mais uma vez, mas o lance foi invalidado com a ajuda do VAR. O camisa 10 criou mais duas grandes chances.

O Peru, tímido, só foi assustar o goleiro Emiliano Martinez, aos 39 minutos, com o zagueiro Tapia, que, de cabeça, mandou a bola perto do travessão.