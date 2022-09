Messi autografa as costas de torcedor que invadiu gramado para conhecer craque: assista

Lionel Messi fez a felicidade de um torcedor que invadiu o gramado antes do fim do amistoso diante da Jamaica e autografou as costas do fã, que logo foi derrubado por três seguranças. A seleção argentina venceu o duelo com os jamaicanos por 3 a 0 na Red Bull Arena, em Nova Jersey, nos Estados Unidos, e o atacante do Paris Saint-Germain anotou dois gols no jogo. Julián Álvarez anotou o primeiro da partida.

O jogo teve que ser interrompido em três oportunidades por três invasores que entraram no campo atrás do camisa 10, que entrou em campo apenas no início do segundo tempo. O atacante foi bastante ovacionado pelos torcedores presentes e presenteou-os com uma atuação decisiva.

A seleção argentina vive grande momento e é uma das favoritas para a Copa do Mundo do Catar. Com o técnico Lionel Scaloni, os argentinos venceram a Copa América batendo o Brasil no final no ano passado e ocupam a terceira posição no ranking da Fifa, atrás do líder Brasil e da vice Bélgica.

Scaloni liderou os hermanos a 32 vitórias, 13 empates e quatro derrotas, e a equipe vem de uma invencibilidade de 35 partidas. A Federação Argentina de Futebol anunciou nesta terça-feira a renovação do contrato do técnico até a Copa do Mundo de 2026.