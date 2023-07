Messi, Busquets e Beckham jantam com as famílias em restaurante de luxo em Miami

Messi vive um momento mágico nos Estados Unidos. Após uma estreia com golaço da vitória e dois gols na segunda partida, o astro argentino curtiu uma noite ‘em família’ em Miami. Ao lado de sua esposa, o camisa 10 saiu para jantar e curtir a noite com Sergio Busquets, David Beckham, Jorge Mas, que é o dono do time, e suas esposas.

Se dentro de campo tudo parece caminhar como o esperado, com o astro argentino mudando o patamar e comandando a equipe em todos os sentidos, o post no Instagram de Beckham mostra que fora dele também tudo está muito bem. Em uma série de fotos, onde aparece abraçado e dando risada com todos, Messi mostra estar feliz e ‘em família’, como diz a legenda.

Além dos feitos dentro de campo, Messi tem sido importante para os números do Inter Miami fora de campo. Desde que chegou aos Estados Unidos, o astro argentino fez os números da equipe saltaram de forma avassaladora. nas redes sociais, o time de Miami não passava de 3 milhões de seguidores somando todas as redes e atualmente possui uma legião de mais de 32 milhões.

TOPSHOT - Inter Miami's Argentine forward Lionel Messi (C) celebrates after scoring the team's first goal during the Leagues Cup football match between Inter Miami CF and Atlanta United FC at DRV PNK Stadium in Fort Lauderdale, Florida, on July 25, 2023. (Photo by CHANDAN KHANNA / AFP) Foto: CHANDAN KHANNA / AFP

Logo que Messi foi contratado, em junho, a Apple TV+, streaming responsável pela transmissão da MLS (Liga de futebol nos Estados Unidos) conquistou mais de 300 mil novos pagantes, mais um reflexo do peso que o astro argentino vai ter para o futuro da liga e também das marcas envolvidas neste período. “Tudo o que envolver o Messi será consumido pelo público global. Nos Estados Unidos, temos muitos fãs e espectadores que apreciam o esporte, são diferentes de torcedores mais enraizados com seus clubes, e eles gostam de consumir esses produtos e acompanhar de perto seus ídolos. Pensando em médio prazo, vejo perspectivas ainda maiores da construção de um legado em tudo o que envolver a MLS”, afirmou Renê Salviano, CEO da Heatmap, especialista em marketing esportivo.

“Messi é a prova de que grandes estrelas valorizam o produto e rentabilizam o negócio. Com o aumento de assinantes na Apple TV+, todos os clubes na MLS ganham. Num momento onde se debate Liga no Brasil, é um aprendizado significativo vindo de um mercado que caminha na contramão do que temos visto aqui nos últimos anos”, afirmou Bruno Brum, CMO da Agência End to End, empresa que conecta o torcedor à sua paixão e é um hub de soluções e engajamento para o mercado esportivo.