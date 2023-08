Messi publica foto na classe econômica em viagem após classificação do Inter Miami; entenda

Se em campo Messi é o principal responsável pelo sucesso do Inter Miami, com sete gols em quatro jogos, fora dele o jogador tenta seguir uma vida com poucos luxos. Após duelo com o FC Dallas pela Leagues Cup, no Texas, o argentino retornou a Miami de forma pouco usual: na classe econômica de um voo comercial para Fort Lauderdale, na Flórida.

O momento foi registrado pelo próprio atacante em suas redes sociais. O voo foi fretado pelo Inter Miami; nele, estavam presentes membros da comissão técnica e do elenco do Inter Miami. Messi utilizava uma camiseta pré-jogo da franquia e esbanjou um sorriso característico das fotos que compartilha na internet.

Messi viajou de classe econômica com o Inter Miami após classificação na Leagues Cup Foto: Reprodução/Instagram @leomessi

Viajar na classe econômica é algo comum nos voos de clubes da Major League Soccer (MLS). Taylor Twellman, comentarista e ex-jogador do New England Revolution, afirmou, após a repercussão do caso, que os aviões fretados pelas franquias não tem “assentos de luxo” ou mais espaçados. “Não há assentos de primeira classe nos aviões fretados. Isso não é difícil de entender”, escreveu em seu perfil no X, o antigo Twitter.

Além disso, a foto de Lionel Messi resgatou uma frase que o próprio atacante disse quando escolheu defender o Inter Miami, em junho. “Tomei a decisão de ir para Miami”, afirmou o jogador. “Como a negociação com o Barcelona não saiu (da forma que esperava), queria sair da Europa, sair dos holofotes e pensar mais na minha família.”

Em quatro jogos pelo Inter Miami, todos válidos pela Leagues Cup – torneio que reúne equipes da MLS e do Campeonato Mexicano –, Messi marcou sete gols e deu uma assistência. É seu melhor início por um clube em toda a sua carreira. Pelo Barcelona e Paris Saint-Germain, passou em branco nas três primeiras partidas; o mesmo aconteceu em seu início pela seleção argentina.