Cristiano Ronaldo x Messi: onde assistir ao duelo entre PSG x Al Nassr/Al Hilal

O possível último confronto entre Lionel Messi e Cristiano Ronaldo será no amistoso desta quinta-feira, às 14h, entre Paris Saint-Germain e o combinado entre Al Nassr e Al Hilal, dois times da Arábia Saudita. Argentino e português vão duelar pela 37ª vez na carreira. São 16 vitórias de Messi, 11 de Cristiano Ronaldo, além de nove empates. Segundo a imprensa portuguesa, os astros não devem atuar por mais de 45 minutos.

Neymar e Mbappé também são esperados para entrarem em campo. O PSG iniciou o ano com alguns tropeços no futebol francês, mas ainda lidera o campeonato local, com 47 pontos, três a mais que o Lens.

Os principais duelos entre Messi e Cristiano Ronaldo foram nos clássicos entre Barcelona e Real Madrid. Foto: AP Foto/Manu Fernández

PSG x Al Nassr/Al Hilal: onde assistir

O canal ESPN e a plataforma de streaming Star+ vão transmitir o amistoso entre PSG e o combinado entre Al Nassr e Al Hilal, nesta quinta-feira, às 14h.

Messi e Cristiano Ronaldo: último duelo?

Grandes rivais por mais de uma década, Messi e CR7 duelaram nos gramados e disputaram títulos e artilharias. Embora alternassem no topo do futebol mundial, o ano de 2022 foi decisivo para criar uma distância considerável entre os astros.

Continua após a publicidade

Enquanto Cristiano Ronaldo teve uma das piores temporadas da carreira, Messi viveu uma de suas mais importantes. O português se envolveu em polêmicas, deixou o Manchester United pela porta dos fundos, enfrentou uma seca de gols e fracassou ao liderar Portugal na Copa do Mundo. Já o argentino, enfim, coroou seu extenso currículo com o título mundial, sendo decisivo em todo o torneio, com atuações importantes.

CR7 no futebol da Arábia Saudita é sportswashing?

A chegada de Cristiano Ronaldo ao Al Nassr é considerada a “cereja do bolo” da política da Arábia Saudita para limpar a sua imagem através do esporte (sportswashing, em inglês). Com longo histórico de desrespeito dos direitos humanos, país tem sediado eventos esportivos de futebol, Fórmula 1, tênis, golfe, boxe, corrida de cavalos e Rally Dakar nos últimos anos.

A Arábia Saudita também planeja ser sede da Copa do Mundo de 2030, após ver o vizinho Catar ser o primeiro país do Oriente Médio a receber o Mundial, em 2022, mas disse que a chegada de Cristiano Ronaldo ao Al Nassr não está ligada à candidatura.