Troféu de Messi e camisa do Brasil assinada por Pelé: saiba o que será leiloado em evento de Neymar

Lionel Messi cedeu para o leilão do Instituto Neymar Jr. um item exclusivo para o evento do craque brasileiro, marcado para quinta-feira, dia 22, no clube Monte Líbano, em São Paulo. O astro argentino doou um troféu em formato de número 30, que faz referência à camisa usada por ele em duas temporadas no Paris Saint-Germain.

Messi ganhou o troféu na sua despedida do PSG no mês passado, antes de assinar com o Inter Miami, dos Estados Unidos. Quem arrematar deste lote e mais um acompanhante poderão se hospedar por um fim de semana em uma das suítes presidenciais no hotel Fasano do Rio.

Em sua terceira edição, os anfitriões da noite, Neymar e seus familiares, receberão cerca de 900 convidados - incluindo atletas, celebridades, influenciadores e empresários. O evento terá apresentação do cantor Seu Jorge.

Neymar vai promover leilão beneficente em São Paulo Foto: Divulgação/Instituto Neymar Jr

O leilão não vai contemplar apenas itens físicos, mas também experiências internacionais com Neymar e outras personalidades, como uma partida de pôquer com o jogador, além de uma experiência no camarote do Paris Saint-Germain durante partida do clube, seguido de um jantar acompanhado do astro brasileiro em Paris e uma partida de tênis contra Ronaldo Fenômeno na casa do ex-jogador.

Entre os itens que serão leiloados está a última camisa da seleção brasileira assinada por Pelé e Neymar. “A visibilidade que um evento desse porte oferece, com a presença de tantas pessoas importantes e ajudando na arrecadação de fundos para a continuidade do nosso trabalho, me deixa muito orgulhoso”, disse Neymar.

A primeira edição do Leilão, em 2017, arrecadou R$ 2,5 milhões; a segunda, no ano subsequente, captou cerca de R$ 3,9 milhões. Em 2023, a expectativa é superar a marca da última edição.

O valor arrecadado será revertido para as atividades desenvolvidas pelo instituto, que tem como um dos objetivos promover a inclusão social de crianças e jovens com idades entre 7 e 18 anos, oferecendo disciplinas próprias e complementares ao seu desenvolvimento, com foco principal na diminuição da evasão escolar. A instituição fica no Jardim Glória, em Praia Grande, litoral sul de São Paulo.

Os lotes serão apresentados por Patrícia Poeta, Sabrina Sato, Deborah Secco, Celso Portiolli e Luciana Gimenez. Ronaldo, Roberto Justus, Rodrigo Faro e Patrícia Abravanel são outras celebridades que estarão no evento.

Veja a lista dos itens e experiência que serão leiloados: