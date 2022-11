Messi e Cristiano Ronaldo ainda seduzem os torcedores e serão destaques na Copa do Catar

Publicidade

Aprendemos a reverenciar Messi e Cristiano Ronaldo durante as últimas Copa do Mundo. Ambos roubam a cena há uma década, no mínimo, e continuam a chamar a atenção dos torcedores no Catar, mais veteranos, ainda sem Mundiais e mais próximos de encerrar a carreira do que de começá-la.

Messi já disse que será seu último tango com a Argentina. Sua quinta Copa. Doha será palco de sua despedida da seleção. Cristiano Ronaldo ainda não se decidiu por isso, embora tenha 37 anos, dois a mais do que o colega argentino – ambos agitaram as mídias sociais ao aparecerem em comercial juntos jogando... xadrez.

Na Argentina, vive-se uma febre por Messi e pela seleção, que empilha 36 jogos sem perder. O clima é bom como nunca antes desde que Messi passou a usar a camisa 10 e a liderar o time. Sua técnica nunca se discutiu, embora o mundo lhe cobrava melhor atuação ou que ele repetisse tudo aquilo que fazia no Barcelona – atualmente veste a camisa do PSG.

No Brasil, oito anos atrás, Messi esteve perto de ser campeão do mundo. Bateu na trave. Jogou a final da Copa de 2014 contra a Alemanha. Perdeu por 1 a 0 e deixou a seleção fracassado, dizendo que não jogaria mais pela Argentina antes de ser demovido da ideia.

Messi desperta interessa gigantesco nos apaixonados por futebol. Seu nome é uma lenda e sua história precede sua chegada aos estádios. Messi continua roubando a cena no Mundial e tem seu perfil procurado desesperadamente pelos torcedores nas redes sociais. Há uma enorme esperança dos argentinos depositada em suas atuações na Copa do Catar.

Da mesma forma, Cristiano Ronaldo, com quem Messi se rivalizou por anos na escolha de melhor jogador do mundo, rouba a cena onde quer que vá. Sua presença atrai. Seu nome foi um dos mais citados desde a chegada de Portugal ao país.

CR7 está metido em confusões em seu Manchester United, onde não deve permanecer após o Mundial. A Copa ajudou o atacante a sair desse burburinho na Inglaterra e retomar seu posto na seleção lusitana, cujo elenco é um dos melhores dos últimos anos. Os colegas, claro, tiveram de comentar o tempo todo das condições física e emocionais do camisa 7. Os catarianos ainda querem ver Cristiano em ação.

CR7 pode ainda se colocar no caminho de outro craque da Copa, mas, por ora, menos badalado, Neymar. As equipes podem se enfrentar já nas oitavas. Mas essa é outra história.

Há outros jogadores bons de bola no Catar, mas que fazem menos barulho, como o belga De Bruyne. Havia Benzema, mas o atacante francês, Bola de Ouro, foi cortado por causa de uma contusão. Uma pena. A Copa agora é desses personagens. E de ninguém mais. Outros surgirão. Neymar deve entrar na briga. Messi e CR7 vão continuar em cena até onde suas seleções chegarem.