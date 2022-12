Messi e Julian Álvarez: de tietagem na infância a dupla letal na Copa do Mundo do Catar

É incontável o número de vezes em que Lionel Messi, ao longo de sua carreira, deve ter parado para tirar uma foto com alguma criança. Porém, o craque argentino dificilmente imaginou que um desses fãs-mirins, que o abordou há mais de 10 anos, seria hoje a sua dupla de ataque na seleção argentina durante a Copa do Mundo do Catar.

Julián Álvarez, que marcou dois gols nesta terça-feira, 13, no Estádio Lusail, e ajudou a Argentina a vencer a Croácia por 3 a 0 na semifinal do Mundial, é o mesmo que parou Messi, há mais de 10 anos, durante a Copa América de 2011 (sediada no país argentino) para tirar um foto com o então jogador do Barcelona. Os irmãos do garoto, Rafael e Agustín, também tietaram o craque, que na época estava 24 anos.

Julián Álvares e os irmãos, Rafael e Agustín, tiram foto com Messi em julho de 2011, durante a Copa América na Argentina.

O tempo passou, e aquele menino de apenas 11 anos, cresceu. Seguiu os passos de Messi, virou jogador profissional e hoje, aos 22 anos, celebra a classificação da Argentina para a final da Copa do Mundo ao lado do ídolo.

A tietagem de antigamente se transformou em companheirismo de seleção e entrosamento dentro de campo. Messi e Álvarez somam, juntos, nove gols na Copa: cinco para o atacante do PSG, e outros quatro feitos pelo jovem jogador do Manchester City, que virou titular da equipe de Lionel Scaloni ao longo do Mundial.

No Estádio Lusail, palco da semifinal desta terça-feira, a dupla foi protagonista. Messi fez o primeiro, de pênalti, e Álvarez fechou o placar com dois gols, um em cada tempo.

A penalidade convertida por Messi, que o fez ultrapassar Batistuta se tornar maior artilheiro da seleção argentina em Copas, com 11 gols, foi sofrida justamente por Álvarez.

Já o jovem atacante, camisa 9 da equipe, anotou o primeiro após uma bela arrancada individual, que terminou com o jogador finalizando de dentro da área; e o segundo, com um arremate após passe de Messi, que antes se livrou da marcação de Gvardiol com um lindo drible.

Lionel Messi e Julián Álvarez comemoram gol diante da Croácia na vitória por 3 a 0 que classificou a Argentina para a final da Copa do Mundo. Foto: Martin Meissner / AP

A decisão, que pode dar o tricampeonato para a seleção albiceleste, será no próximo domingo, ao meio-dia (horário de Brasília), e o adversário será definido do confronto entre França e Marrocos, que se enfrentam nesta quarta, 14, às 16h, pela outra semifinal do torneio.