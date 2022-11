Messi encerra preparação física e faz primeiro treino com o grupo da Argentina

Publicidade

Após dois dias treinando à parte, Lionel Messi se juntou ao restante do grupo da Argentina no campo da Universidade do Catar, neste domingo, e fez a primeira atividade integral sob o comando do técnico Lionel Scaloni desde que desembarcou em Doha. O treinamento de preparação para o duelo com a Arábia Saudita, pela primeira rodada do Grupo C da Copa do Mundo, foi realizado com os portões fechados.

Conforme revelado por uma fonte da Federação Argentina de Futebol (AFA) à agência de notícias Associated Press, Messi foi preservado dos treinamentos anteriores por causa de uma sobrecarga muscular. Por isso, vinha apenas realizando sessões de trabalho físico especial junto a Luis García, fisioterapeuta da seleção albiceleste.

Messi, que vinha sendo poupado dos treinamentos em grupo, fez a primeira atividade com os companheiros neste domingo. Foto: Jorge Saenz/AP Photo

Apesar da preocupação e do tratamento cauteloso em relação ao tema, a comissão técnica argentina não trabalhava com a possibilidade de não ter sua grande estrela para a partida de estreia. Com o retorno aos treinamentos, a presença do atacante de 35 anos, que considera esta sua última Copa do Mundo, está confirmada.

No Catar, Messi participa de um Mundial pela quinta vez na carreira. Com isso, torna-se o argentino com mais participações. Também deve atingir a marca de representante da seleção albiceleste com mais jogos em Copas, pois tem 19 contra 21 e 20 dos recordistas Maradona e Mascherano, respectivamente.

Invicta há 36 jogos, a Argentina entra em campo às 7 horas (horário de Brasília) de terça-feira, 22, para enfrentar a Arábia Saudita, no Estádio de Lusail. Lionel Scaloni deve montar a equipe com Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, e Marcos Acuña; Rodrigo De Paul; Leandro Paredes e Alexis Mac Allister; Messi, Lautaro Martínez e Ángel Di María.