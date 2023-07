Messi encontra uma vida nada tranquila ao se transferir para o Inter Miami

As esperanças de Lionel Messi de desfrutar de uma vida mais tranquila na Major League Soccer (MLS) para encerrar sua lendária carreira podem ser um tanto ilusórias. Em Miami, cidade chacoalhada com sua chegada, o argentino já vive uma intensa primeira semana de apresentações e eventos organizados pela liga de futebol dos Estados Unidos.

O craque argentino pousou na ensolarada cidade da Flórida em um avião particular com sua mulher e filhos na terça-feira. Nas primeiras horas do dia seguinte, Messi já foi ao centro de treinamento do Inter Miami, seu novo time, sem o acesso da imprensa. No domingo, ele será apresentado em grande estilo no estádio DRV PNK, em um evento chamado de The Unveil (A Revelação), que também oferecerá um show musical para os 18 mil torcedores. O evento poderá ser acompanhado pela Apple TV+ e acontecerá paralelamente à final da Copa Ouro da Concacaf, que será disputada em Los Angeles, na outra costa americana.

Para maximizar o impacto dos dois eventos futebolísticos, o Inter Miami pode permitir que as emissoras da Copa Ouro se conectem à apresentação de Messi no intervalo da final, que será disputada entre México e Panamá. Tudo vai ser uma grande festa para o craque argentino.

Para segunda-feira, o clube de Miami convocou os jornalistas para uma “importante coletiva de imprensa”, à qual Messi deve comparecer junto com os donos da franquia. Entre eles estará o inglês David Beckham, cuja chegada ao LA Galaxy em 2007 era a contratação mais impactante da história da MLS. O craque argentino mudou isso. Não está descartada a possibilidade de Messi seguir os passos do ex-meio-campista e também ser investidor do clube.

Na terça-feira será realizado o primeiro treino completo de Messi com seus novos companheiros. Mais habituado à discrição dos treinamentos com portões fechados, o argentino terá todos os seus movimentos registrados pelas câmeras dos veículos de comunicação dos EUA que terão acesso ao gramado.

A tão esperada estreia vai ocorrer no dia 21 de julho, contra o Cruz Azul, no primeiro jogo do Inter Miami na Copa das Ligas, torneio em que todas as equipes da MLS e do Campeonato Mexicano vão disputar durante um mês. Há uma semana, os Messi estavam em férias.

Messi é 'tietado' em supermercado de Miami, nos Estados Unidos. Foto: Reprodução/Twitter/@sitenoataque

Holofotes

Antecipando a chegada de Messi, o Inter Miami contratou Tata Martino, seu ex-técnico no Barcelona e na seleção argentina, e fechou com o meio-campista espanhol Sergio Busquets. Ao optar pela transferência para a MLS, deixando o futebol de alto nível na Europa, o craque argentino disse que uma de suas intenções era ter uma vida mais tranquila com a família aos 36 anos.

“Estou em um momento em que quero sair um pouco dos holofotes, pensar mais na minha família”, afirmou o argentino em junho ao confirmar seu próximo destino após rescindir seu contrato com o Paris Saint-Germain. Messi arriscou ir a mercados e fazer compras com seus filhos. Posou para fotos e autógrafos.

Além de todos os compromissos com sua nova franquia, que lhe oferece um contrato consideravelmente superior ao das outras estrelas da MLS, o introvertido Messi também será a grande atração da aposta da gigante Apple TV+ na MLS, que começou a transmitir globalmente nesta temporada com um contrato de US$ 2,5 bilhões por dez anos (R$ 12 bilhões pela cotação atual). Messi também terá algumas ‘missões’ a cumprir no acordo.

CEO da Somos Young, companhia que utiliza tecnologia de ponta para fazer o relacionamento do programa de sócio-torcedores de clubes como Cruzeiro e Bahia, Henrique Borges afirma que o Inter Miami tem muitas opções para explorar um jogador do tamanho do argentino.

“Estamos falando de um clube que trouxe um dos maiores jogadores do planeta e que vai ter de pensar principalmente a longo prazo, com planejamento em vendas comerciais, novos patrocinadores e outros fatores que vão trazer muitos recursos, como bilheteria e até mesmo algo específico voltado para o torcedor. Messi está chegando agora em um clube que ainda não viveu esses cases, por isso o Inter Miami precisar estar cercado de bons profissionais, apesar de o mercado americano ser expert neste tipo de operação”, afirmou.

Torcedores do Inter Miami estão muito empolgados pela chegada de Messi Foto: Marco Bello / Reuters

Seguidores

Messi já fez o Inter Miami ser um dos clubes que mais ganharam seguidores nas redes sociais no últimos meses. O Instagram (@intermiamicf) do time americano saltou de 1 milhão de fãs para os atuais 8,6 milhões - foram mais de 7 milhões de novos adeptos. Para se ter uma ideia do impacto disso, esses números já são maiores do que todas as agremiações da NFL, a liga de futebol americano, e também maior do que os times que compõem a liga de beisebol dos Estados Unidos.

Outro crescimento de impacto do Inter Miami aconteceu no Tik Tok (InterMiamiCF), que chegou a 3,7 milhões de seguidores e praticamente triplicou os números em relação ao que tinha antes da vinda do craque argentino. Se somadas todas as redes sociais, o clube de Miami soma 14 milhões de fãs - além das plataformas citadas acima, são 1,6 milhão no Facebook e 557 mil no Twitter.

“No esporte e no entretenimento, as estratégias que apostam em superstars têm se mostrado mais efetivas. Além da enorme repercussão e aumento de seguidores em redes sociais, caberá ao Inter e a MLS criarem produtos que sejam capazes de dar retorno a tamanho investimento”, afirmou Ivan Martinho, professor de marketing esportivo pela ESPM. Com Simon Evans/AFP