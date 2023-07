Messi: estreia do astro argentino pelo Inter Miami tem ingressos esgotados

Messi vai estrear pelo Inter Miami com a casa cheia. De acordo com comunicado do time, todos os mais de 20 mil ingressos do Lockhart Stadium, em Fort Lauderdale, disponibilizados para a partida contra o Cruz Azul foram vendidos. O jogo, nesta sexta-feira, 21, é o primeiro da equipe na Leagues Cup, e também será a primeira vez do volante Sergio Busquets com a camisa do time.

Messi e Busquets foram apresentados no último domingo, 16, com grande festa da torcida do Inter Miami e a expectativa é de ingressos esgotados nas partidas desta temporada. Por causa disso, os jogos do Inter Miami como visitante na temporada da MLS (a liga de futebol dos Estados Unidos) serão realizadas nos maiores estádios do país. O segundo jogo da equipe e de Messi na Leagues Cup, contra o Atlanta United, será na terça-feira, 25, e já está com ingressos a venda.

“Nós já contratamos o preenchimento dos cantos do estádio, o que deve aumentar a capacidade entre 3 mil e 3.200 lugares (para um total de 22 mil). Estamos nos preparando para fazer o trabalho nas próximas quatro semanas. Todos os jogos estarão esgotados. A demanda por ingresso tem sido 10 vezes maior”, afirmou Jorge Mas, proprietário do Inter Miami.

Messi vai atuar pela primeira vez pelo Inter Miami com ingressos esgotados Foto: AP Photo/Lynne Sladky

O jogo desta sexta-feira, apesar de ser a estreia de Messi e Busquets, é importante para o Inter Miami. A partida contra o Cruz Azul é a primeira das duas equipes na história na Leagues Cup. O torneio reunirá equipes dos Estados Unidos, Canadá e México e será disputada entre 21 de julho e 19 de agosto.

A Leagues Cup de 2023 contará com 47 equipes participantes. LAFC e Pachuca, campeões da MLS Cup e da Liga MX em 2022, entrarão automaticamente nas oitavas de final. Os demais times disputam a primeira fase divididos em grupos de três equipes e os dois primeiros de cada chave avançam para a fase eliminatória.