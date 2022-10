Messi fica de fora do duelo com o Benfica pela Champions League, para evitar agravamento de lesão

Autor de belo gol no empate por 1 a 1 com o Benfica em Portugal, pela terceira rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões, Messi deixou o jogo no estádio da Luz com dores na panturrilha, sendo desfalque diante do Reims no Campeonato Francês, no fim de semana. Nesta terça-feira, o Paris Saint-Germain hospeda os portugueses e o argentino, com receio de agravar a lesão, pediu para não jogar.

De olho na Copa do Mundo, na qual se despedirá com a Argentina, o camisa 30 do PSG achou temeroso voltar contra os portugueses e teve seu pedido atendido pelo técnico Christophe Galtier, que acredita em retorno já no fim de semana, novamente no Parque dos Príncipes, diante do Olympique de Marselha.

“Leo Messi está muito melhor, muito confiante, mas ainda tem essa sensação desagradável e preferiu não jogar”, afirmou Galtier. “Se ele estará presente contra o Olympique de Marselha? Vamos ver como as coisas se desenvolvem esta semana, mas é altamente provável.”

Lionel Messi não entrará em campo no duelo com o Benfica, em Paris, pela Liga dos Campeões. Foto: Patricia de Melo Moreira/AFP

O treinador não adiantou quem será o substituto do argentino, mas reconheceu que terá de reformular o ataque. “Será necessário encontrar outras conexões para trazer perigo à defesa, mas sim, sua ausência muda certas coisas na parte ofensiva”, admitiu o comandante.

Sobre a insatisfação de Mbappé de jogar como centroavante, Galtier revelou que o clube tentou buscar um centroavante e não conseguiu. Mas quer recolocar o francês pela beirada, onde gosta de atuar. “Discutimos com o presidente para ter um atacante de referência, em 4-4-2 ou 3-5-2. Isso teria permitido que Kylian jogasse em sua área preferida. Esse jogador não foi contratado.”

Para encaminhar a vaga no Grupo H, ganhar dos portugueses significa abrir três pontos de vantagem na liderança - ambos estão com 7, diante de 3 da Juventus, que enfrenta o lanterna e zerado Maccabi Haifa.