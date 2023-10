Messi na Arábia: astro desconsidera empréstimo e tem foco total no Inter Miami e seleção argentina

Lionel Messi não pretende ir a lugar nenhum. Apesar dos recentes rumores de que o astro argentino poderia ser emprestado ao Barcelona ou ao futebol árabe, o camisa 10 tem outros planos. Mesmo sem disputar uma partida oficial pelo Inter Miami na MLS de outubro até o início de 2024, o foco do craque será o time americano e a seleção da Argentina.

De acordo com o jornalista italiano Fabrizio Romano, especialista e referência no mercado da bola, Messi não considera jogar por outro time durante o período sem compromissos na liga americana. Pelo contrário. Já possui um cronograma traçado e detalhado até fevereiro de 2024. Segundo Romano, a agenda de Messi está organizada da seguinte forma:

Outubro:

Dia 13 - Argentina x Paraguai

Dia 18 - Peru x Argentina

Dia 19 - Inter Miami x Charlotte

Dia 22 - Charlotte x Inter Miami

Nem por empréstimo: Messi permanece na MLS mesmo sem jogar por meses. Foto: Rebecca Blackwell/AP

Novembro:

Dia 17 - Argentina x Uruguai

Dia 22 - Brasil x Argentina

Sem data definida - Amistosos do Inter Miami na Ásia

Continua após a publicidade

Dezembro:

Cinco semanas de férias para a temporada do Inter Miami

Janeiro:

Início da pré-temporada

Fevereiro:

Início da temporada regular da MLS

O torcedor que se animou esperando ver Leo Messi em outro clube, por ora, vai ter de controlar a ansiedade. O astro até poderia se transferir, sem custos, para o futebol da Arábia Saudita, por meio de um empréstimo de meia temporada, mas os planos são outros. A MLS permite que jogadores sejam emprestados por um curto período de tempo a outros times caso suas equipes não se classifiquem para os playoffs. Foi exatamente o que aconteceu com o Inter Miami de Messi e Cia.

Continua após a publicidade

O interesse da Arábia em Messi não é recente. Antes de acertar sua ida ao time de David Beckham, o craque recebeu uma proposta de R$ 2,2 bilhões anuais do Al-Hilal, hoje time de Neymar. Na época, Messi optou por continuar a experimentar o mercado europeu. Acabou indo para os Estados Unidos onde tem menos holofote e fica mais perto da família.

Além da Arábia Saudita, outros clubes surgem como interessados em um possível empréstimo de Messi. Barcelona e Newell’s Old Boys gostariam de contar com os serviços do atacante por pouco mais de quatro meses. O clube catalão, inclusive, tentou uma engenharia financeira junto à LaLiga para contratar e inscrever o jogador, mas não conseguiu chegar aos valores necessários antes do Inter Miami contratá-lo.

Esta não seria a primeira vez que um jogador badalado da MLS se transfere para outro clube por um curto período de empréstimo. À época no Los Angeles Galaxy, Beckham se utilizou do mecanismo dos EUA para, em 2009 e 2010, defender o Milan. O Inter Miami está na 14ª posição, com dois jogos a disputar. A eliminação matemática aconteceu na última partida, contra o Cincinnati. Messi, que se recupera de lesão e ficou fora dos últimos jogos da franquia, atuou pela última vez neste ano contra o Charlotte FC.

Entenda como funciona a transferência

Rodrigo Marrubia, especialista em direito desportivo e sócio de Carlezzo Advogados, analisa a possibilidade de empréstimo sob a ótica do Regulamento da Fifa.

“Ainda que o Messi já tenha sido registrado por dois clubes no último ano (PSG e Inter Miami), sob a ótica do Regulamento de Transferências da Fifa seria possível o atleta ser negociado e atuar por uma terceira equipe. Ainda que via de regra a Fifa autorize que um atleta seja registrado por até três equipes durante uma temporada, sendo elegível, porém, a jogar partidas oficiais por apenas dois desses times, esse caso se enquadraria na exceção do Regulamento, quando o atleta se transfere entre clubes de associações que possuem temporadas que se sobrepõe, por exemplo, como é o caso da Federação Espanhola e Saudita. As duas começam no início do segundo semestre, ao passo que a Federação Norte-Americana inicia sua temporada no início do ano. Neste caso o atleta estaria autorizado a atuar por uma terceira equipe”.

No entanto, o especialista ressaltou que “nesse momento não seria possível a conclusão do empréstimo, tendo em vista que a janela de transferências dos clubes espanhóis e sauditas encontra-se encerrada desde setembro, razão pela qual teriam que aguardar a abertura da janela em janeiro de 2024″.

Continua após a publicidade

Além disso, Marrubia, do Carlezzo Advogados, explicou que em eventual empréstimo do atleta no início do próximo ano, “o prazo mínimo de duração deste contrato de empréstimo teria que obedecer ao disposto no Regulamento da Fifa, qual seja o período mínimo entre duas janelas de transferências, ou seja, se o atleta for emprestado em janeiro seu empréstimo teria duração mínima de cerca de seis meses, o que certamente deve ser um grande empecilho para que o Inter Miami aceite emprestar seu craque, ante o alto investimento realizado para contratá-lo”, encerra.